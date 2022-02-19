中国政府新一批援助抗疫和警用物资运抵所罗门群岛

2月18日，中国政府援助物资运抵所罗门群岛首都霍尼亚拉。新华社发（中国驻所罗门群岛大使馆供图）

霍尼亚拉消息：中国政府新一批援助所罗门群岛政府抗疫及警用物资18日运抵所首都霍尼亚拉。

中所双方在机场举行简短、隆重的欢迎仪式。中国驻所罗门群岛大使李明在致辞中表示，当前所罗门群岛政府和人民面临新冠疫情和骚乱影响带来的双重挑战，中方秉持人类命运共同体理念，急所方之所急，积极向所提供抗疫及警用物资援助。

2月18日，中国政府援助物资运抵所罗门群岛首都霍尼亚拉。新华社发（中国驻所罗门群岛大使馆供图）

李明表示，本批物资中，既有中国中央政府援助的检测试剂和制氧机，也有广东省政府从中国-太平洋岛国应急物资储备库调拨的个人防护设备。在发展中所关系方面，中国是行动派、实干家。中国对所援助不搞排他性的小圈子，不针对第三方，促进的是整个太平洋地区的和平、稳定与繁荣，符合有关各方的共同利益。

所卫生部长托加马纳感谢中方真诚、宝贵、及时的援助。托加马纳表示，中方援助物资及时运抵，将有力加强对全国民众的检测和保护力度，有效控制疫情传播。所政府和人民感谢中方的慷慨捐赠，相信在中方帮助下，所罗门群岛一定能渡过难关。

2月18日，在所罗门群岛首都霍尼亚拉，所卫生部长托加马纳出席欢迎仪式。新华社发（中国驻所罗门群岛大使馆供图）

所警察部队副总警监法瓦索感谢中方提供新一批警用及抗疫物资，并表示所警方愿加强同中国警务合作，进一步系牢两国警务安全合作纽带。