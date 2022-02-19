一香港入境确诊病例被立案侦查

▲为应对疫情，呼和浩特市协调农产品批发市场、超市等调配生活物资，提高物资运送效率，保障供应。图为工作人员在检查储存于呼和浩特市美通农产品批发市场内的洋葱

打赢疫情防控阻击战

18日，上海市卫健委通报称，上海16日新增一例香港入境境外输入病例，该病例在香港暂住，于2月13日从香港进入内地，2月14日自珠海乘坐高铁抵沪。16日上海市接广东省协查通报后，该病例被诊断为确诊病例。

目前，该人员因涉嫌妨害传染病防治罪已被公安机关立案侦查。北京青年报记者注意到，这是继湖南郴州后，再次出现有人自香港入境后被确认感染，并被警方以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查的情况。

上海

涉妨害传染病防治罪

一确诊者被警方侦查

上海市卫健委18日通报称，16日上海新增一例香港入境境外输入病例，为中国籍，在香港暂住，于2月13日从香港进入内地，2月14日自珠海乘坐高铁抵沪。2月16日，接广东省协查通报，立即对其进行隔离管控。经市、区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，该人员因涉嫌妨害传染病防治罪已被公安机关立案侦查，将依法追究其刑事责任，对其非法越境的行为，将一并予以查处。案件正在进一步侦办中。

据介绍，截至2022年2月18日8时，累计排查管控相关人员15280人，核酸检测结果均为阴性；采集环境样本551件，核酸检测结果均为阴性，相关环境均已落实终末消毒。

北青报记者注意到，这是继湖南郴州后，再次有城市报告出现香港入境人员确诊，并因涉妨害传染病防治罪被警方立案侦查。2月15日，郴州市报告2例香港返湘人员新冠肺炎确诊病例，两人于2月14日清早从香港入境，再经广东珠海自驾入郴。16日，郴州警方通报称，两名病例因涉嫌妨害传染病防治罪等罪名，已被公安机关立案侦查。

江苏

苏州全市截至目前

有41个中风险地区

18日下午，江苏省苏州市召开疫情防控新闻发布会，会上相关负责人通报称，2月18日0时至15时，苏州新增新冠肺炎确诊病例6例（均为轻型），无症状感染者8例。截至18日15时，本轮疫情累计报告确诊病例52例（其中普通型10例，轻型42例），无症状感染者29例，均在定点医疗机构接受隔离治疗，目前病情稳定。

苏州市委常委、市政府常务副市长顾海东介绍，截至18日15时，苏州全市共有封控区、管控区和防范区108个。截至目前，苏州全市共有41个中风险地区。

截至18日16时，苏州市已发布46名确诊病例和21名无症状感染者的流调信息，北青报记者梳理发现，这67名感染者中，超过六成均与苏州工业园区的两所企业关联，其中12人为工业园区京隆科技（苏州）有限公司工作人员，另有2名感染者系该公司感染员工的亲属或相关人士；另有16名感染者为工业园区宝时得科技公司工作人员，并可关联到13名该公司感染员工亲属或相关人员。与上述两公司相关联的感染者约占已发布流调信息感染者的64%。

内蒙古

呼和浩特17日报告

新增21例确诊病例

内蒙古自治区卫健委2月18日通报称，2月17日内蒙古自治区报告新增本土确诊病例22例，其中呼和浩特市21例，包头市1例（在昆都仑区）。截至2月17日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例32例，均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。

针对呼和浩特市出现的疫情，内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任石泰峰指出，这次呼和浩特市出现的疫情暴发突然、来势凶猛、情况复杂，现在当务之急是要坚持从快从严从紧，坚决管控风险隐患、切断传播链条，一刻不能耽误，丝毫不能放松。做好疫情防控工作事关大局、关乎全局，市委和市政府要深刻认识所肩负的责任之重大，迅速采取精准有效措施，组织各方面力量投入到抗击疫情工作中，千方百计抢时间，全力以赴打硬仗，用最大努力、最短时间把疫情控制在最小范围，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

辽宁

葫芦岛5.6万余人

实行居家隔离等措施

辽宁葫芦岛市疾病预防控制中心18日通报称，2月17日葫芦岛市新增9例本土确诊病例，均已转入定点医疗机构隔离治疗。

葫芦岛市民政局副局长姜立元18日在当地召开的发布会上介绍，2月8日以来，葫芦岛全市247个社区对所属居民进行了全覆盖排查。对1月25日至2月8日期间从绥中等疫情中高风险地区来（返）葫人员实行居家隔离措施，第一时间确定包保联系人，建立健康管理台账，详细记录外出地址及工作单位等信息。包保联系人、社区医务人员每天多次与居家隔离观察人员发起微信视频、位置共享，避免居家隔离观察人员在隔离期内外出。同时，对于独居或生活不便的居家隔离观察人员，社区工作人员还提供了购买居家生活物品、处理生活垃圾等力所能及的生活帮办服务，确保隔离人员基本生活得到保障。

姜立元介绍，截至2月17日，葫芦岛全市社区已落实居家隔离和居家健康监测措施5.6万余人。