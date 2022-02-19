2022年北京冬奥会有很多项目：高山滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰壶、钢架雪车、雪橇、北欧两项、冬季两项等。对于像我这样的外行人来说，实在搞不清楚某些项目之间有什么区别。比如说都是滑雪，怎么还有高山、跳台、越野滑雪的不同？自由式或单板的差别又在哪里？再比如说雪车，为什么会有雪车和钢架雪车两个项目？对于花样滑冰则比较有印象，因为在多年前申雪赵宏博获得双人花样滑冰的世界冠军时，就曾在国内刮起一股不大不小的旋风，让国人着实激动了一把。

这几年，冰球运动有点儿小“火”，只是其规模始终不及足球排球篮球等这些“大”类，而且，冰球赛场上的规则，估计也没几个人能说得清。不过因这次冬奥会开在“家门口”，又有我们的运动员参赛，所以即便不懂规则，也不影响大家的观赛热情。

在开幕式上，我们看到不少国家“组团”来参加奥运会，有些“团”甚至只有一个人，旗手与运动员一身二任。之所以出现这种情况，是因为冬奥会的项目受制于冰与雪这样的自然环境。所以，运动员大多来自具有优良的冰雪训练条件的国家，尤其是有得天独厚的自然环境的北欧诸国，而他们的运动员在冰雪上也是真会“玩”，以至于冬奥会项目中就有以地理方位命名的“北欧两项”。

北欧两项也即北欧全能，它起源于19世纪北欧的斯堪的那维亚半岛，由跳台滑雪和越野滑雪组成，在1924年夏蒙尼冬奥会上被列为比赛项目。另外一个项目即冬季两项，冬季两项起源于挪威，它是由越野滑雪和射击结合在一起的运动，1960年被列为冬奥会比赛项目。冬季两项要求运动员既要有由动转静的能力，又要有由静转动的能力，它对运动员的技能、胆略等的要求非常高。在本届冬奥会上，挪威毫无悬念地一直在奖牌榜上领跑，也说明了冰雪世界这一自然环境之于冬奥会的重要性。

笔者最初看到冬奥会“更快、更高、更强——更团结”的格言时，并没有什么感触，当看过一些比赛后才对其含义有了一定的理解，尤其是更快和更高这两项。冬奥会的赛场上，留在人们脑海中的画面是运动员“腾空”在蓝天上旋转的身姿，几乎所有的项目中，所展现的都是运动员的“速度与激情”，是一种拼搏冒险的精神，有些甚至是对人体极限的挑战。当我们的视线在此定格的时候，才深切体悟到了“更快、更高”的含义。

在赛场上，人们关注的目光主要在奖牌尤其是金牌得主身上，其实那些虽然与奖牌无缘，但为了心中的那份热爱来参赛的运动员也很值得我们尊敬与钦佩。比如那位来自“无雪之国”牙买加的高山滑雪选手本杰明·亚历山大，尽管他的成绩排在所有完赛运动员中的最后一位，但他依然收获了网友们的支持和鼓励。而他的参赛又使人们联想起了1993年上映的好莱坞电影《冰上轻驰》（Cool Runnings，另译《癫疯总动员》），这部电影讲述的是四名黑人运动员排除万难，组成牙买加第一支雪车队参加冬奥会的故事。这部电影并非虚构，它取材于1988年加拿大卡尔加里冬奥会上的牙买加四人雪车队。比赛中的牙买加雪车队虽然也是获得了最后一名，但却激励了热带国家运动员参加冬奥会的热情。

由于冬奥会比赛项目对自然环境的依赖及其所蕴含的风险，对绝大多数人来说，除了在电视上欣赏之外，实地参与机会并不是很多。不过，北京冬奥会的召开，不仅让人们领略到冰雪运动的高度与速度，也激发了人们欣赏与亲近自然的激情。在冬奥会举办期间，我国有许多地方“适时”地下了一场雪，无论是大雪还是小雪，都很“应景”，人们或堆雪人，或打雪仗，或者就是那么漫不经心地在雪中漫步，单纯地为了听那脚下咔嚓咔嚓的踩雪声，也是颇有一份野趣的。

说到雪，就想到了鲁迅的《从百草园到三味书屋》。相信人们都还记得先生对“冬天的百草园”的描写：“冬天的百草园比较的无味，雪一下可就两样了。拍雪人（将自己的全形印在雪上）和塑雪罗汉，需要人们鉴赏。这是荒原，人迹罕至，所以不相宜，只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的，总须积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪，露出地面，用一支短棒支起一面大的竹筛来，下面撒些秕谷，棒上系一条长绳，人远远的牵着，看鸟雀下来啄食，走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的‘张飞鸟’，性子很躁，养不过夜的。”记得当时学完课文后，曾像盼过年一样地盼着下雪，下雪后也曾在院子里支起过筛子，下雪天里捕鸟的记忆还是很美好的，时不常地就在脑海中闪现。

亲近与热爱大自然，与大自然融为一体，这也是冬奥会带给人们的一点启发。