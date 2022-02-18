广东新增本土确诊病例4例 其中深圳3例、东莞1例

据广东卫健委微信公众号消息，2月17日0-24时，全省新增本土确诊病例4例，深圳3例，东莞1例。新增本土无症状感染者1例，为珠海报告。以上在纳入管控的密接排查或重点行业人群定期核酸检测中发现。

全省新增境外输入确诊病例21例(其中5例为无症状感染者转确诊)，广州报告8例，3例来自土耳其，2例来自日本，2例来自马来西亚，1例来自韩国；深圳报告3例，2例来自韩国，1例来自中国香港；珠海报告3例，佛山、江门各报告2例，东莞、中山、惠州各报告1例，均来自中国香港。新增境外输入无症状感染者9例，广州报告3例，分别来自日本、土耳其和黎巴嫩；深圳报告3例，2例来自中国香港，1例来自印度尼西亚；佛山报告2例，东莞报告1例，均来自中国香港。新增出院12例，目前在院308例。

截至2月17日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者7630例(境外输入5539例)，其中确诊病例4072例(境外输入2369例)，无症状感染者3558例(境外输入3170例)