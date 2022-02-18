中医导游冬奥村里教起五禽戏

“这是经络可视化滑轨屏，您可以合影打卡”，“这是五禽戏，您可以跟着视频来学”……这些天来，在延庆冬奥村“10秒中医药体验馆”，医疗服务领域志愿者常慧和其所在团队的成员，都在积极引导参观者“打卡”中医药文化展示区，倾力为外国友人打开中医药世界的大门。

“10秒中医药体验馆”分别建设在北京冬奥村和延庆冬奥村，是由北京中医药管理局和北京中医药大学联合承办，也是冬奥会和冬残奥会期间唯一一所由高校独立设计、组织运营的馆区。延庆冬奥村展示区由北京中医药大学2名教师带队、4名志愿者参与，常慧任小组长，承担导览讲解、协助领队完成体验馆运行管理以及志愿者保障工作。

“中医药体验馆是向参观者展示中医药文化的重要窗口，我们希望通过自己的导览，让外国友人尽可能多地了解中医药这种中国传统文化。为此，我们多次进行中英文对照演练，熟记中医药知识的英文表达，现在已经运用自如了。”常慧说。

除了导览和讲解，中医药体验馆还有不少场景是能“打卡”和互动的。常慧介绍，每当参观者走到体验屏前，她和志愿者都会引导参观者操作控制器，了解中医药知识。她指着展示屏对外国友人说：“您点开药柜抽屉盲盒，就能看到不同内容的中医药视频。”外国友人一边看视频，一边询问中医药知识，常慧和伙伴们就会和外国友人热烈地交流起来。此外，常慧还指导参观者学习五禽戏，并送给“学成者”每人一份中医药特色的文创礼品作为纪念。在常慧看来，体验馆最大的价值就是能够让外国友人多了解中医药知识和中国传统文化，因此，当好“导游”很重要。

作为志愿者，常慧的“导游”经验很丰富。她曾任北京中医药大学岐黄志愿者协会负责人，自2018年以来先后参与了中非合作交流大会、第二届“一带一路”国际高峰合作论坛、亚洲文明对话大会、世界园艺博览会、中华人民共和国成立70周年庆祝活动的志愿服务，并且屡次担任学校志愿者领队，在这些大型活动中积累了不少宝贵经验，对她做好冬奥会和冬残奥会的志愿服务工作大有帮助。“得到在中医药展示区进行志愿服务的机会，我倍感骄傲和幸福，也深感使命在肩，相信我们在冬奥会和冬残奥会期间一定能讲好中医药故事，把中医药文化更好地传播出去。”常慧说。

“参与冬奥会服务是我四年前就许下的愿望。当时有机会参与到迎冬奥首届志愿服务骨干培训中，进行了连续三周的全方位培训。那枚小小的冬奥会徽章、那本冬奥场馆设计概念册，都让我印象颇深，如今终于如愿以偿，成为一名冬奥会志愿者。服务过程中，无论是严格落实场馆清洁和消杀标准，还是为参观者制作文创礼品，我都会事必躬亲。虽然辛劳，但当我看到外国朋友来到中医药体验馆参观，流露出惊喜和赞叹时，我觉得一切付出都是值得的。这是神奇的中医世界的魅力所致，也是我们利用冬奥会和冬残奥会的舞台向世界展示中国传统文化的初衷。”常慧说。