内地支援香港抗疫流行病学专家组到港

本报香港2月17日电 内地支援香港抗疫流行病学专家组17日下午抵达香港开展工作，全力支援香港做好病毒溯源、疫情分析和风险研判等，帮助香港尽快稳控疫情。

出发前，国家卫健委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜在深圳会见了专家组成员，传达了中央全力支援香港抗疫的要求，感谢他们领命出征，代表内地支援香港抗疫的国家力量率先赴港，希望他们早日完成任务。国家疾控局副局长孙阳表示，此次选派的赴港专家，多次参与内地聚集性疫情处置工作，专业素质过硬，经验十分丰富。专家组将借鉴内地疫情处置经验，深入分析研究当前香港的疫情形势，有针对性地提出切实可行的疫情防控措施建议。

“支援香港抗击疫情，使命光荣、责任重大。”国家流行病学调查专家组成员、内地支援香港抗疫流行病学专家组专家康敏说，“我们将坚持科学精神、实事求是，充分发挥专业所长，与香港本地专家加强合作交流，一起做好数据分析、风险研判、卫生应急管理等各项工作，全力帮助香港抗击疫情。”

专家组一行4人下午经深圳湾口岸入港，随同赴港支援抗疫的还有8名检测人员和2台移动核酸检测车、1台物资运输保障车。香港特区行政长官林郑月娥、香港中联办负责人等赴口岸迎接专家组一行。

林郑月娥表示，特区政府将按照中央要求，将抗疫视为压倒一切的任务，调动一切可调动的人力和资源，采取一切要采取的措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港的大局稳定。

近期，香港疫情形势严峻，中央成立内地支援香港抗疫专班，根据特区政府提出的具体需求，立即采取行动，积极落实各项援港抗疫措施，继派出专家组之后，还将陆续组织协调内地防疫资源和力量，协助香港特区政府尽快稳控疫情。

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 06 版）