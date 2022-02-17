光明乳业助力“情暖‘疫’线巾帼”关爱慰问活动

2月15日，为感谢抗疫一线巾帼工作人员的辛苦坚守和无私奉献，光明乳业助力浙江省妇女儿童基金会开展“情暖‘疫’线巾帼”关爱慰问活动。

活动现场，光明乳业代表与浙江省妇女儿童基金会、各区妇联一起向抗疫一线的巾帼工作人员送上元宵节祝福，对她们在疫情防控工作中的默默坚守和辛勤付出表示衷心感谢，并送上鲜花和抗疫纪念品。三位参与一线抗疫工作的代表，也在现场进行了分享。

光明乳业相关负责人介绍，公司与一线巾帼力量并肩同行。2020年曾联合浙江省妇女儿童基金会为全省25个县市的一线抗疫人员送上营养补给。而在本次慰问活动中，光明乳业捐赠了22100箱光明牛奶，向滨江、富阳、萧山的一线工作者送上关爱。

该负责人还表示，作为有社会责任感的企业，公司将始终关注疫情发展，并在疫情防控中践行企业初心和使命，把温暖带到有需要的地方，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。