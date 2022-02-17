北京加强托育机构疫情防控 建议开园后每周组织员工核酸检测

人民网北京2月17日电 （记者孙红丽）北京市卫健委日前发布《关于加强托育机构疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），要求各区特别是病例及感染者所在区要指导辖区内托育机构积极配合做好进返京员工、在托婴幼儿及家庭同住人员排查，准确掌握来往流动情况。

另外，托育机构员工还未接种新冠疫苗的，要及时补缺补漏，做到“应种尽种”；积极动员未接种的婴幼儿家长及家庭同住人员按照相关要求接种疫苗。托育机构在开园前和闭园前要组织全体员工进行核酸检测；开园后要定期组织员工进行核酸检测，建议每周一次。

《通知》提出，各区要引导托育机构员工及婴幼儿家长按照《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》（以下简称《方案》）等要求，养成良好卫生和生活习惯，科学合理佩戴口罩，做好个人防护，提高防范意识和防控能力。

开园前14天开展健康监测和旅居史报告

根据《方案》，托幼机构开园前应对园内重点场所、公共用具和空调通风系统进行彻底清洁消毒，做好垃圾清理，对户外大型玩具、门把手等物体表面进行预防性消毒，对活动室、睡眠室、盥洗室、洗手间等各类生活、保育场所开窗通风。

按照当地防疫规定要求，所有教职员工和幼儿在开园前14天开展健康监测和旅居史报告（含共同生活家属），并如实上报园方，配合园方做好开学返园的健康监测。对有发热、干咳、咽痛、流涕、腹泻、乏力、嗅（味）觉减退、肌肉酸痛等症状的，应当及时就医，暂缓返园。

低风险地区教职员工和幼儿经园方审核健康状况符合当地疫情防控要求后即可返校。严格落实属地对从境外、中高风险地区返校或其他特殊情况教职员工和幼儿的健康管理要求，返园前须提供48小时内核酸检测阴性证明。

开园后教师、保育员等要相对固定

根据《方案》，开园后，托幼机构要重视入园排查。教职员工和幼儿每天在入园处须测体温，无发热、干咳、咽痛、流涕、腹泻、乏力、嗅（味）觉减退、肌肉酸痛等症状方可入园，出现上述症状者，应及时就医。家长接送幼儿严格按照托幼机构接送时间安排错时出行，防止出现托幼机构周围交通拥堵和园门口人群聚集。按园门口设置的1米线间隔有序出入园区，配备工作人员进行人流疏导。家长接送幼儿不入园，全程佩戴口罩、保持社交距离。

加强活动室、睡眠室、盥洗室、食堂、办公室、医务室、卫生间等重点场所的管理和消毒，定时通风换气，定期对空调通风系统进行清洗消毒，增加水龙头、门把手、楼梯扶手、床围栏、玩具、娱乐设施、儿童个人用品等高频接触物体表面的清洁消毒频次。做好垃圾分类收集、及时清运，并做好垃圾盛装容器的清洁消毒。门卫室设置快递专用区域，进行外包装消毒，快递人员不入园。

教师、保育员等要相对固定，减少在不同群体间流动重叠。要根据疫情形势、国家和属地疫情防控政策，从严控制开展儿童聚集性活动，不组织大型聚集性活动。

家长应在充分保障幼儿健康的前提下接送幼儿，做好幼儿途中防护。幼儿在园期间可不佩戴口罩。