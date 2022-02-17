冬奥村布草换洗如何保障防疫安全

紧张的冰雪赛事过后，没有比洗个热水澡，舒服地睡上一觉更能补充精力的了。

在2022北京冬奥会张家口赛区，运动员和工作人员住所的浴巾、床单、被罩等纺织物每天都会更换一新，它们是如何清洗并在全球疫情之下确保防控安全呢？

在位于河北省张家口市宣化区的张家口浣新纺织品洗涤产业园，可以找到答案。

每天要洗10至15吨布草

2月16日清晨，满载着从张家口冬奥村运回的待清洗纺织品的车辆已进入了园区，紧接着身穿防护服的工作人员就开始了对封闭式厢式货车进行消杀工作。

记者获悉，这家2021年6月开园的纺织品洗涤产业园，引进多条世界技术领先的酒店布草（泛指现代酒店里跟“布”有关的东西）、医疗用品洗涤龙，建有配套欧盟标准控盐水平衡污水处理系统的污水处理厂一座。目前，该园是唯一为张家口赛区冬奥村及23家签约酒店纺织品提供洗涤服务的企业。

据了解，浣新纺织品洗涤产业园清洗的主要是冬奥村和崇礼涉奥酒店包括床单、被罩、枕套、面巾、浴巾、地巾等6大类客房用品。北京冬奥会自2月4日开幕以来，每天有10至15吨的纺织品的洗涤量。

多道高温处理及微生物检测

该产业园负责人告诉记者，产业园执行闭环管理，奥运洗涤专线和物流配送专线均严格按照防疫流程操作。

洗涤车间内部分为净区和污区两个完全隔离的区域，污区内设置负压通风设备，纺织品在污区进行消毒、分拣，经过预洗、主洗、消毒、漂洗、中和等洗涤程序后进入净区。净区车间进行洗脱、烘干、烫平、打包等操作后，由冬奥保障物流专线使用布草封闭笼车和封闭式厢式货车运送至张家口冬奥村和涉奥酒店。整个洗涤过程中采用全自动的吊袋系统进行纺织品运送，可减少工人和纺织品的接触。在洗涤过程中可达到85℃高温杀菌洗涤，基本上主要的微生物和致病菌都可以杀死，洗涤完成后还要经过压榨机脱水，再进行110℃高温烘干、180℃高温熨烫。不仅如此，园区还每天对纺织品进行微生物检测，确保纺织品安全清洗。

记者了解到，该产业园的洗涤保障服务将一直持续到北京冬残奥会结束。（魏依晨）