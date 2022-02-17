六成受访中小学生家长感到身边大多数孩子在这个寒假实现了减负

转眼，寒假“余额”已不足，全国各地中小学生即将迎来开学日。“双减”后的第一个长假，孩子们如何度过备受关注。中小学生这个寒假过得怎么样？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan.com)对受访中小学生家长进行的一项调查显示，“双减”后的第一个寒假，自主在家学习、坚持体育锻炼、帮忙做家务是中小学生假期生活三大内容。60.6%的受访家长感到身边大多数孩子在这个寒假实现了减负。也有64.4%的受访家长对孩子能否自主有效学习表示担心。

受访中小学生家长中，孩子在读小学1-3年级的占37.3%，读小学4-6年级的占36.1%，读初中一二年级的占16.8%，读初三的占9.8%。

60.6%受访家长感到身边大多数孩子在这个寒假实现了减负

北京中医药大学大四学生李之彤(化名)有一个弟弟，在上小学六年级。她介绍，今年寒假弟弟的作业很少，完成起来轻松很多。“‘双减’前，每到放假都会领很多卷子，这次就只有寒假作业手册”。

李之彤介绍，玩、家务、体育运动、个人兴趣填满了弟弟的这个寒假。“每天都会出门踢足球或打篮球。在家时会跟着做家务，像扫地、墩地、刷碗，还和妈妈学起了做饭，家里大大小小的活儿他都乐于参与”。

她说，学校还以必做结合选做的形式，向学生征集寒假“冬奥”作文，弟弟非常关注冬奥会，“创作”动力十足。“弟弟喜欢看课外书，尤其是历史类、悬疑类的，这个假期读了不少这方面的书籍”。

马一菡(化名)今年读小学四年级。她的妈妈向记者介绍，假期里孩子每天只花半个多小时就能完成学校作业。此外，她每天额外给孩子布置作业，保证寒假里的学习生活充实。“孩子性格外向，喜欢玩，额外留作业是不让她玩得太‘疯’。我也会经常带孩子出门运动，比如滑旱冰。孩子平时在家也会帮大人刷刷碗、收拾屋子”。

北京西城区家长宁馨(化名)的儿子今年读初一，这个寒假，平均每天只需不到1个小时，就能完成全部书面作业。课余时间多了，孩子每天都能做一些喜欢的事情，比如听音乐、看新闻、观冬奥、研究美食。还要打卡体育锻炼项目，像仰卧起坐、平板支撑、跑步等。因为热爱公益，假期里还有计划地参加了社区志愿者活动、冬奥小导游公益活动等。

这个寒假，孩子们的时间都是怎么安排的？数据显示，自主在家学习的情况最多，比例达到61.2%，其次是坚持体育锻炼(55.3%)，第三是帮忙做家务(48.4%)。之后主要还有：参加社会实践(36.1%)，阅读课外读物(35.0%)，发展兴趣爱好(27.8%)。此外，也有21.5%的受访家长给孩子安排了学科类补习，20.3%的受访家长安排了兴趣班。

通过观察，60.6%的受访家长感到周围大多数孩子在这个寒假实现了减负，有39.4%觉得实现的是少数。交互分析显示，受访初三家长感到实现了减负的比例相对较低，为54.4%。

64.4%受访家长担心孩子不能自主有效学习

李之彤对记者说，弟弟的成绩一直在班级名列前茅，加上北京市的锁区政策，升学压力不大。这个假期老师留的作业少了，有了更多时间，能够拓展兴趣、做家务、做运动，也有更多时间玩网页游戏了。同时她也表示，平时大人也有自己的工作和事情，很难一直陪伴孩子，经常担忧怎么能更好地安排孩子的空闲时间。“孩子们大都不喜欢在课余时间学习。我们尽量多让弟弟看他感兴趣的课外书，有效安排时间”。

刘月(化名)的孩子今年上小学六年级。这个寒假孩子做作业的时间大大减少。她坦言，自己平时很忙，辅导能力也有限。对孩子的规划能力、自主学习能力、自律性都比较担心。“假期里课业任务少，孩子玩心大，有点担心成绩会下降”。

对于这个寒假，家长们有什么顾虑？64.4%的受访家长坦言担心孩子不能自主有效学习，48.3%的受访家长担忧学习任务轻，孩子成绩下降，41.3%的受访家长坦言孩子缺少人手看护，32.9%的受访家长表示不知如何有效安排孩子时间，25.6%的受访家长直言假期全程督娃学习，更累了。

解决陪伴孩子问题，需要全社会共同努力

北京某公立中学的李老师表示，“双减”后的这个寒假，学校作业少了，学生空闲时间多了，家长就得安排好这些时间，确实增加了家长责任。学校还布置了一些素质拓展类的作业。但因为没有硬性要求，又很费精力，加上一些家庭并不具备做实验拓展类活动的条件，并不是每个家庭都落实得很好。

中国人民大学教育学院副院长、教育部中国人民大学教育发展与公共政策研究中心副主任李立国教授建议家长，换个角度来看，学习能力的提升不一定非要通过做重复性的作业来实现。参与多样的活动能够提升综合素养。例如志愿活动、科技竞赛等，对培养社交能力、科学素养、思维素养，以及提高学习成绩都有帮助。

李立国认为，在陪伴孩子这件事上，需要全社会共同努力，包括社区和街道，可以在寒假做一些教学拓展活动，比如开办音乐和美术类的社区兴趣班，结合冬奥安排体育锻炼和知识拓展等。

他也提醒家长，认为孩子需要长时间陪伴本身是把“双刃剑”。“要警惕出现孩子至上的情况：家庭的一切都要为了孩子而让路，完全以孩子为中心。家长与孩子是伙伴的关系。可以让孩子更多参与到家庭生活中，逐步承担家务。不仅给家长减负，更能培养孩子的独立性”。（杜园春）