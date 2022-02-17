最令人心潮澎湃的冬奥时刻：65.7%受访者首选争金夺银破纪录

北京冬奥会赛程过半，中国冰雪健儿在多个项目实现冬奥参赛史上的突破。截至2月16日14时，中国代表团以6金4银2铜的成绩位列奖牌榜第6位，无论是金牌数，还是奖牌数，都已经创造了历史新高。不仅如此，中国冰雪健儿在赛场上敢打敢拼、自信从容的精神风貌，也带给人们很多感动。

本周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2269名受访者进行的一项调查显示，91.7%受访者关注了北京冬奥会，93.4%受访者从中国冰雪健儿身上，感受到催人奋进的力量。

受访者中，男性占43.1%，女性占56.9%。00后占23.5%，90后占42.2%，80后占27.2%，70后占4.9%，60后占2.2%。

91.7%受访者关注了北京冬奥会，00后关注度更高

在北京工作的90后陆彤，从冬奥会开幕后，就一直关注赛事进程，“工作间隙跟同事聊天的话题也是跟冬奥有关的，周末以及晚上下班后，会看一些赛事直播”。

今年23岁的大学生汪俊凯（化名）也关注了冬奥会，无论是吉祥物冰墩墩，还是热门比赛项目的相关新闻，他都很感兴趣，也会关注一些冬奥相关的话题，看网友们的讨论。

数据显示，91.7%的受访者关注了北京冬奥会。交互分析显示，男性受访者关注度（94.4%）高于女性（89.6%）。受访者年龄段越低，对冬奥会关注度越高，00后受访者的关注度达到了94.8%。

浙江杭州某银行职员小菲（化名）会通过社交平台关注冬奥会的信息，“像谷爱凌、苏翊鸣这些热门选手，会关注比赛的短视频，看了很激动”。

来自安徽的大学生小芃（化名），比较关注我国的奖牌数以及相关的热搜话题，“此外，我对开幕式的点火仪式印象深刻，出乎意料又很有创意。还有就是开幕式烟花中有个迎客松的样子，因为我是安徽人，对这一点也很有印象”。

对于本届冬奥会，受访者普遍关注了开幕式（77.2%）、运动员表现（69.1%）、奖牌榜（59.6%）和火炬传递（46.3%）等。

老家在哈尔滨的刘萱（化名）说，随着中国选手闫文港在钢架雪车上摘铜并刷新中国队冬奥会该项目历史最佳战绩后，自己对这项运动的关注度也在增多，“之前不太了解，还专门看了一些关于这个项目的科普短片”。

陆彤关注到，一些退役的运动员通过直播或短视频等方式，参与到赛事科普和解说中，她觉得这样的方式，可以让更多观众“看得懂、看得明白比赛”。

数据显示，赛事解说（40.8%）和比赛规则科普（22.3%）等，也是本届冬奥会受关注的内容。

93.4%受访者从中国冰雪健儿身上感受到催人奋进的力量

“还记得中国拿到本届冬奥会首金那天，我一边看直播，一边在微信群里发消息庆贺，真是难以抑制心中的激动和喜悦。”陆彤觉得，在本届冬奥会上，我国运动员有很多亮眼的表现，在金牌榜上更是取得了新的突破，“以往冬奥会，我们整体的表现更多是‘冰强雪弱’，但在本届冬奥会上，几个金牌都出自雪上项目，特别是苏翊鸣获得单板滑雪男子大跳台金牌，也让我国代表团收获了本届冬奥会的第六金，刷新了金牌的最好成绩”。

汪俊凯说，自己反复看了几遍谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台夺金的视频，“作为00后小将，她非常有自信，也勇于挑战自我。我特别欣赏这一点”。

刘萱也表示，00后等年轻运动员的表现，很令她欣喜，“比如像苏翊鸣、李文龙、赵嘉文、荣格等，都是很年轻的运动员，不少人在比赛中创造了我国在这个项目中的历史最佳成绩，这样的表现不得不让人赞叹”。

据媒体报道，本届冬奥会中国代表团运动员平均年龄25.2岁，年龄最小的仅17岁。

数据显示，对于赛场上中国冰雪健儿让自己心潮澎湃的时刻，获选率最高的是争金夺银破纪录，刷新金牌榜历史（65.7%），然后是年轻小将自信从容参赛，展现青年风貌（60.3%），以及多位00后运动员大放异彩，未来可期（56.1%）。

作为一名滑雪爱好者，在北京工作的85后赵博，观看了自由式滑雪女子空中技巧的决赛，他说，当看到赛后徐梦桃身披国旗热泪盈眶、连续高喊时，自己的眼眶也湿润了，“四战冬奥，16年的坚守，终于圆梦，向老将致敬！”

“短道速滑的比赛，让我看得非常紧张，武大靖滑了这么多场，一直坚持。我觉得他站在冬奥赛场上已经是成功了。”汪俊凯说，自己被武大靖坚韧不拔的品质所感动，这位90后选手已出战了三届冬奥会。

“短道速滑男子5000米接力半决赛中，中国队的配合让我很感动。”小菲说，李文龙在比赛中意外摔倒后，任子威马上交接棒最终晋级，她觉得这种团队为了共同目标而努力的精神让自己很有感触，“社交平台上还有个话题，叫#李文龙摔倒后任子威奋起直追#，我都看哭了”。

调查中，多届冬奥老将坚持不懈，执着为梦奋斗（47.0%）和队员间相互信任密切配合，展现团队力量（45.1%）也是受访者觉得心潮澎湃的时刻。

数据显示，93.4%受访者从中国冰雪健儿身上，感受到催人奋进的力量。

93.6%受访者愿为没有站上领奖台的中国冰雪健儿喝彩

据媒体报道，在本届冬奥会上，中国体育代表团获得了104个小项共194个席位的参赛资格，有35个小项系首次参赛。

刘萱关注到，徐铭甫在男子滑降比赛中完赛，也是中国选手首次站上冬奥会高山滑雪速度项目的赛道，“虽然单独看成绩，可能不算亮眼，但重要的是我们实现了突破”。刘萱觉得，虽然目前我们在一些项目上还不具备夺牌实力，但无论是首秀还是成绩的突破，都让人感到未来可期。

数据显示，非优势项目取得历史性突破，进步可喜（31.5%），面对强劲对手敢打敢拼，比出精气神（28.5%）和多个项目首秀参赛，展示风采（26.2%）等，也是令受访者感到心潮澎湃的冬奥瞬间。

“冬奥会是一个世界级的舞台，能够通过选拔，来到这个赛场、这个舞台，本身就是胜利。” 汪俊凯说。

“我觉得能代表中国参赛就已经很棒了。”小菲觉得不应该因为成绩而过度苛责选手，“我觉得无论能不能拿奖牌，能为中国出战，尽力比赛就已经赢了”。

调查中，93.6%的受访者愿为没有站上领奖台的中国冰雪健儿喝彩。

“比起成绩，更重要的是体育精神。”陆彤认为自强不息、顽强拼搏的精神，要比最终的成绩更加值得关注，运动员奋斗的故事也特别值得学习，“我们为拿到金牌、奖牌的运动员喝彩，但不应该‘唯金牌’‘唯奖牌’论。无论是运动员还是大众，都要真正地享受冬奥盛会”。（记者 孙山 实习生 徐欣怡）