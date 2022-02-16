16日至17日再迎春运返程高峰，返程防疫小贴士请查收

春节后，各地迎来返岗复工高峰期。随着正月十五到来，春运将迎来最后一波返程客流高峰。交通运输部运输服务司副司长韩敬华近日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，自1月17日启动以来，今年春运客流呈现“节前客流稳步提升、节中客流低位运行”的特征。

“预计2月16日至17日，也就是正月十六和正月十七，还将再次迎来返程客流高峰。”韩敬华说，目前春运运行总体平稳有序，应急保障有力，安全形势稳定。

春运返程怎样做好个人防疫？国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华提醒大众，在返程出行前，既要关注目的地疫情防控规定，提前做好核酸检测等准备工作。同时，途中要做好个人防护，加强健康监测，如有发热、咳嗽等感冒症状，应当暂时中止返程和出行计划，并及时就医。

如何确保务工人员如期返岗、平安返岗、顺利返岗？各地交通部门推出暖心举措，既保障防疫无忧，又优化运输服务。

在广西壮族自治区桂林市，当地交通部门采取“点对点、一站式”包车运输方式，实现从厂门到家门，引导务工人员错峰有序出行。目前已有650名务工人员乘坐桂林市“2022年‘点对点’复工爱心专车”赴粤返岗。

广东省交通部门适当延长了广州火车站、广州南站等交通枢纽站场的部分公交线路服务时间，并在高铁到达高峰时段采取“定点发班+滚动发班”；地铁延长运营时间并加开夜班专列；广州南站、白云机场等交通枢纽增派出租车“兜底”疏运保障。（顾天成）