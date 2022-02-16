香港特区政府推出第六轮防疫抗疫基金措施

新华社香港2月14日电 （记者查文晔）据香港特区政府新闻处消息，特区政府14日向立法会财务委员会提交文件，申请向防疫抗疫基金注资共270亿港元，以推出共48项第六轮基金措施，支援受疫情和收紧社交距离措施影响的行业及人士。财委会将于15日以网上会议形式审议这项拨款建议。

第六轮基金的纾困措施包括以下四类：为须关闭或经营受收紧社交距离措施大幅限制的行业提供援助，包括餐饮处所、美容院、按摩院、健身中心和电影院等；为受疫情重创和间接受收紧社交距离措施影响的行业提供援助，包括旅游业、酒店、宾馆、客运业、洗衣业、洗碗业、职业介绍所和本地渔农生产者等；为受重创行业的从业员，以及一直为抗疫作出贡献的前线人员提供支援；为短期失业人士提供支援，再推出新一轮“创造职位计划”，在公营及私营机构创造额外30000个有时限性的职位，以协助失业人士重新就业。预计这一轮基金能为约67000个商户和75万名人士提供支援。

香港特区政府政务司司长李家超表示，特区政府充分理解疫情及收紧社交距离措施对社会各界的影响，尤其是对基层市民的影响。这一轮基金更着重向个人提供支援，包括首次推出临时失业支援。各项措施的预计开支中，有超过60%提供给个人。