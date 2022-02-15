为人民健康提供可靠保障（稳健前行开新局）

习近平总书记强调：“要继续深化医药卫生体制改革，均衡布局优质医疗资源，改善基层基础设施条件，为人民健康提供可靠保障。”

进入“十四五”时期，我国坚持基本医疗卫生事业的公益性，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。

——组建县域医共体超4000个，县里可以治大病。

天荒坪镇卫生院隶属于浙江安吉县第二医共体，牵头医院为安吉县中医院。医共体建立后，安吉县中医院在人力、物力等方面大力支持天荒坪镇卫生院，有效提升了镇卫生院服务能力，胸痛救治单元就是其中之一。天荒坪镇卫生院副院长蒋震说，新组建的胸痛救治单元，采用标准化的救治和检查手段，并与县中医院对接，大大提升了胸痛救治能力。

2019年，国家卫生健康委在全国启动紧密型县域医共体建设试点，确定山西、浙江等省份共754个县为试点县。两年来，试点地区立足“强县域、强基层”，在医共体管理体制、运行机制、服务模式等方面深化改革，取得积极进展和成效。在国家试点基础上，各地也启动了医共体建设工作。截至目前，全国共组建县域医共体超过4000个。国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷说，县域医共体建设提升了县域整体医疗服务能力，基层群众的医疗服务可及性明显提升，就医负担减轻。

——互联网医院超1600个，在家也能看专家。

2021年9月，黑龙江鸡西市的老严因患肾小球肾炎来到北京大学第一医院肾脏内科周福德大夫的诊室。确诊后回老家用药，老严病情有了好转。此后，老严在当地医院检查后，通过手机上传了结果，在线请周福德复诊，节约了往返北京的时间和交通成本。

2018年4月，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》发布，国家卫生健康委印发一系列配套文件，从服务内涵、准入、职业规则、监督管理等方面规范互联网诊疗、互联网医院、远程医疗健康发展。3年来，我国互联网医疗发展迅速。国家卫生健康委的数据显示，目前，有超过1600家互联网医院、7700多家二级以上医院提供线上服务，三级医院网上预约诊疗率超50%。

——异地医保直接结算近1400万人次，就医负担减轻了。

“出院交费的时候直接报销了，真没想到！”吴女士对异地医保直接结算政策赞不绝口。2021年8月，辽宁大连市的吴女士在首都医科大学附属北京朝阳医院做了肺部肿瘤切除手术，住院9天，共花费6万多元，医保报销近5万元。吴女士回忆，当时打了一个电话给大连市医保局，做了异地医保直接结算的备案，出院时在北京朝阳医院就直接报销了。

推进基本医保跨省异地就医费用直接结算，是完善医保制度、解决群众期盼的重要改革举措。2021年以来，国家医保局、财政部等部门着力推进医保跨省异地结算工作，群众免去了奔波之苦，就医更加便捷。截至2021年12月，已实现31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团所有统筹地区普通门诊费用跨省直接结算全覆盖；每个省份均至少有一个统筹地区启动门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点。数据显示，2021年，全国住院费用跨省直接结算440.59万人次，全国门诊费用跨省直接结算949.60万人次。下一步，相关部门将扎实推进各项工作，确保跨省异地就医费用直接结算服务更便捷、更高效。

2021年12月初，国家医保局公布了2021年国家医保药品目录调整结果，共计74种药品新增进入目录，涵盖了谈判调入的67种独家药品和直接调入的7种非独家药品，其中谈判成功的独家药品平均降价61.71%，群众用药负担将进一步减轻。

全面推进健康中国建设，承载着党对人民的郑重承诺，蕴涵在把人民对美好生活的向往作为始终不渝的奋斗目标之中。展望未来，人民群众健康福祉将得到更好守护，实现中华民族伟大复兴的中国梦将获得更为强劲的“健康”动力。

《 人民日报 》（ 2022年02月15日 01 版）