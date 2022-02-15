“保民生”“减税降费”等成各地两会热词

中央经济工作会议强调，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。社会普遍关注，各地方政府如何落实这一政策要求？怎样化解财政收支紧平衡压力？如何保障重点领域支出力度？

近段时间，地方两会相继落幕，“保民生”“减税降费”“靠前发力”等成为各地两会热门词汇。聚焦积极的财政政策，多地提出将从深挖增收潜力、破解减收压力、提升政策效能等方面发力，为稳定经济大盘、稳住社会大局添砖加瓦。

合理安排收支预算

今年各地的钱怎么收、怎么花？记者梳理发现，各地科学研判经济发展形势，合理安排预期收入、支出和债务规模等，以更大力度调整优化支出结构，着力保障民生等重点支出。

多地在预算草案中提到，综合考虑宏观经济运行、疫情常态化精准防控、减税降费政策等因素，上调财政收支预期。例如，2022年，北京一般公共预算收入预期6169.6亿元，增长4%；内蒙古一般公共预算收入预计为2400亿元左右，比上年实际完成数增长2%以上；山东一般公共预算收入安排7650亿元，比上年增长5%；湖南一般公共预算收入安排3446亿元，比上年增长6%。

与之相呼应，支出也得到同步增长。例如，2022年，广西一般公共预算支出安排6134.79亿元，增长5%；内蒙古一般公共预算支出预计为5500亿元左右，增长5%；北京一般公共预算支出计划安排7156亿元，增长4.3%；广东一般公共预算支出为18769.41亿元，增长3%。

“开年以来，稳定宏观经济的一系列政策陆续出台，我国经济长期向好的基本面没有改变，财政收入稳定增长仍然具有一定的经济基础，各地合理编制财政收支预算，能够积极发挥财政职能作用。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示。

用“真金白银”办好群众最关切的事，是各地今年预算安排的一个突出特点。四川省财政厅厅长何礼表示，2022年四川财政民生支出在占一般公共预算支出比重稳定在65%以上的基础上逐步提高，新增财政预算资金中安排了35亿元，重点支持老百姓关切的事，解决好包括义务教育教师的安身工程，退休职工和城乡居民养老金标准的提高等。

江西2022年省级新增项目支出需安排160.5亿元，重点用于保障重大战略重要规划重点任务、持续加大基本民生投入、加大对困难市县转移支付、保障重大活动及重点工程等基本需要四个方面。

各地还坚决落实“过紧日子”要求，把更多的财政资源腾出来，将宝贵的财政资金用在“刀刃”上。北京从严从紧安排部门常规履职支出，2022年市级党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排7.09亿元，下降1.1%；四川今年省级“三公”经费在原有压减基础上又压减了5%左右，确保更多资金用到民生上，让财政资金发挥更好作用。

保市场主体是重点

市场主体是我国经济韧性、潜力所在，助企纾困、保市场主体是今年地方两会的焦点，多地表示将增强对市场主体的支持，加大政策实施力度。

广东省财政厅厅长戴运龙表示，广东将研究制定一揽子助企纾困的财政支持政策，打好“组合拳”，与企业共渡难关。例如，提高中小企业在政府采购中的份额，小额采购项目原则上全部预留给中小企业；支持优化中小企业投融资服务，通过完善政策性担保、融资风险补偿等政策，促进企业融资增量、扩面、降价等。

“海南选择符合高质量发展要求、细分领域居于前列的企业作为培育对象，培育中小微企业向‘专精特新’发展。”海南省财政厅厅长蔡强表示，海南对国家“专精特新”小巨人企业给予一次性100万元奖励，对国家制造业“单项冠军”企业给予500万元奖励。

减税降费是助企纾困的关键举措。面对复杂严峻的国内外环境，今年，中央聚焦制造业和中小企业、个体工商户，实施更大力度减税降费政策。

在各地政府工作报告中，减税降费成为高频词。吉林省政府工作报告提出，直面市场主体需求，落实好新的组合式减税降费政策；陕西省政府工作报告提出，将以新的组合式减税降费为市场主体减负纾困；河南省政府工作报告提出，落实提高研发费用加计扣除比例等政策，企业研发投入增长17%以上……

多地减税降费还更加突出精准性和针对性。“湖南预计新增减负超400亿元，助力市场主体纾困增效。”湖南省财政厅厅长石建辉表示，湖南今年将强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持，加大财源培育力度，堵塞新业态等领域征管漏洞，严禁违法违规乱征税费，实现“放水养鱼”“水多鱼多”良性循环。

“近年来一系列减税降费政策不断出台，切实减轻了企业压力，激发了市场主体创新活力，为经济社会发展大局提供了有力支撑。”李旭红表示，要更好地发挥减税降费政策效应，各地需要不折不扣落实落细相关政策，积极简化减免税政策享受流程，降低纳税人遵从成本，确保纳税人能够及时便利地享受相关政策，充分释放政策红利。

政策发力适当靠前

受经济下行压力、疫情防控常态化等因素影响，今年地方财政“紧平衡”“紧运行”特征将更加明显，更需各地提升政策效能，政策发力适当靠前。

此前，财政部已向各地提前下达2022年新增专项债务限额1.46万亿元，以更好地发挥地方债补短板、稳增长作用。

各地努力把工作往前赶。“中央财政提前批下达四川省政府债券1050亿元，加上去年结转的43亿元，全省今年可以提前安排的政府债券总共是1093亿元。”何礼表示，预计2月份将全面发行债券，把资金尽快投下去，在一季度形成更多实物工作量。

石建辉表示，今年湖南将努力争取中央资金政策倾斜，用好基建投资、政府债券等资金，加快专项债券发行使用进度，支持适度超前开展基础设施投资，推进“两新一重”等重大工程建设更加有力。

多地政府工作报告还提到，注意防范地方政府隐性债务风险，确保财政可持续性。

“目前重庆债务规模在可控范围内，债务风险逐步缓释。”重庆市财政局局长商奎表示，今年重庆将防范经济运行风险，强化对相关领域风险跟踪评估和应对，推进财政政策与货币、就业、产业、投资等政策更加顺畅地协同配合，以提高集成效应。

“要促进积极的财政政策提升效能，更加精准和可持续，各地方政府还要提高财政资金使用效益。”李旭红建议，各地应完善预算绩效管理、绩效考核评价以及监督问责等机制，提高财政资金支出的及时性和有效性，并通过及时收回结余资金等盘活存量资金，切实提高财政资金使用效率，为保障财政政策的可持续性提供有力支撑。（李华林）