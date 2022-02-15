驻馆一年多 协助建起医疗资料库

宋静雨是首都医科大学护理学院2019级硕士研究生，在张家口赛区国家跳台滑雪中心担任医疗协调员，协助医疗经理统筹协调场馆医疗保障工作。从储备志愿者到最终入选赛会志愿者，她已经在场馆驻扎一年多的时间，在测试赛时每天要连续工作15个小时。在一天天的“打磨”中，宋静雨日渐成长，也对志愿者工作有了更深的体会。

“比赛来临之前，我们要制订、编写医疗保障方案，并在场馆里反复演练救治的场景。”宋静雨介绍道，每当有测试赛或者有运动员训练时，国家跳台滑雪中心的医疗志愿者就要承担起医疗事件管理、医疗团队运营、突发事件协调、现场英文翻译、后勤保障等一系列工作，各就各位，各司其职。

提起刚刚到岗时的情景，宋静雨仍记忆犹新，“当时这里落成不久，医疗保障资料基本是空白的。而我们工作团队的人也不齐，我和医疗经理查阅文书，一字一句地编写，才逐渐建立起我们的医疗资料库。”虽然那段时光有些辛苦，但她觉得很充实。

宋静雨服务的国家跳台滑雪中心位于张家口市崇礼区，在2021年2月的测试赛和12月的洲际杯比赛期间，那里常常雪花飘飘，气温基本稳定在零下20℃左右。“下雪天和低温让从宿舍到场馆的路程变得格外‘长’，也增加了志愿服务工作的难度，但大家都努力克服了。到达场馆后，就要开晨会，根据当日赛事安排布置任务，然后开始全天的工作。”宋静雨说。半个月连轴转下来，宋静雨整个人都瘦了一圈。

在场馆进行比赛期间，宋静雨不仅要负责医疗保障工作，还要兼顾防疫工作。她说：“虽然工作中的挑战很多，但我也得到了锻炼和成长。在和医学前辈、志愿者伙伴共事的这段时间里，看到他们勤恳工作，我很感动。工作中我也学会了勤于思考、善于总结。正是在大家的坚持和配合之下，我们才圆满完成了各项任务。”

如果说工作上的辛苦还不算什么的话，那么思乡之情就是最让宋静雨感到煎熬的事情了。去年的除夕夜，她和伙伴们联欢时很开心，但当夜深人静，辗转反侧时，却忍不住流下了眼泪。今年，北京冬奥会又适逢春节期间开幕，但宋静雨觉得自己已经适应了这种节奏。“这对我来说是一次难得的人生经历，更是一笔宝贵的财富。我会和大家一起克服困难，并肩作战，待春暖花开时再与家人团聚。”她说。（赵婷婷）