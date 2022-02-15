美国抗疫：从失败走向失败（望海楼）

当地时间2月7日，美国华盛顿国家大教堂鸣钟900次，缅怀在新冠肺炎疫情中逝去的90万美国人。大钟的悲鸣声依然在耳，更糟糕的消息又浮出水面：据《今日美国》报道，美国总统首席医疗顾问福奇表示，美国有可能在4月达到死亡100万人。

作为世界公认的超级大国，美国拥有世界一流的医疗体系。然而，美国新冠肺炎死亡总人数却高居全球首位，死亡率也在所有高收入国家中位居第一。正如公共卫生专家所说，这体现出“美国的失败”。

美国国会下属机构——美国政府问责局近日发布报告，点名批评了美国卫生与公众服务部，总结其五大缺陷：为联邦政府、州政府、非政府合作伙伴等建立的角色和责任不够明确；收集的疫情数据不够完整全面；与主要合作伙伴和公众进行的沟通不够清晰一致；透明度不足且问责制度存在问题；对关键合作伙伴的能力和局限性了解不足。报告将该部门应对突发公共卫生事件的领导力和协调力列为“高风险”，认为其在监管疫情救助资金及应对突发公共卫生事件方面有很大的改进空间。

事实上，美国抗疫失败的责任，不由公共卫生部门独自承担。美国政府的失责早已引发广泛批评。自新冠肺炎疫情暴发以来，美国政府问责局致力于为美国政府提供改善抗疫能力以及支持企业和民众恢复生产生活的建议。但是，截至2021年12月31日，该局提供的246项建议中，仅有40项被完全采纳并解决，另有54项被部分采纳。该局向美国国会提出的4项供审议事项中有3项仍未被解决。

美国的失败，还体现在疫苗接种率上。根据美国疾病控制和预防中心的数据，截至目前，美国仍有近40%的人口未完全接种疫苗。“对于只靠疫苗策略来抗疫的国家来说，我们并不擅长疫苗推广。”哈佛大学公共卫生学院流行病学副教授威廉·哈纳奇的观点，代表了不少人的观感。美国外交协会全球卫生项目主任托马斯·博利基指出，近几十年来，更多的美国人表现出了对政府的不信任，甚至是对彼此的不信任，这让他们不太可能遵守接种疫苗或减少密切接触等公共卫生防范举措。

英国《卫报》直言，美国从未以一种统一、持续、积极的方式来应对疫情。而且，由于美国贫富差距悬殊，政治分歧严重，疫情带来的后果也很严峻。然而，在抗疫如此不力的情况下，美国政客不反思自己的不足，不借鉴他国的成功经验，反而开启“甩锅模式”，将抗疫政治化。

不幸的是，美国的失败还在继续。随着中期选举即将到来，美国急需营造一种“疫情好转”的假象，一些地方取消“口罩强制令”。这是彻头彻尾的疫情政治化。民调机构皮尤研究中心的最新民调结果显示，50%的受访者认为“疫情最糟糕的情况还在后面”。

如果说，这场疫情是一次压力测试，那么美国显然没能通过。更糟糕的是，美国还在从失败走向失败。

（作者为本报评论员）