广东新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者1例

据广东卫健委微信公众号消息，2月13日0-24时，全省新增本土确诊病例1例，深圳报告，在入境旅客隔离酒店工作人员例行核酸检测中发现。新增本土无症状感染者1例，东莞报告，在省外返莞人员主动核酸检测中发现。

全省新增境外输入确诊病例27例(其中5例为无症状感染者转确诊)，广州报告9例，2例来自新加坡，2例来自马来西亚，其余5例分别来自老挝、孟加拉国、土耳其、加纳和马拉维；深圳报告8例，均来自中国香港；佛山报告2例，均来自中国香港；东莞报告6例，均来自中国香港；江门报告2例，均来自中国香港。新增境外输入无症状感染者15例，广州报告10例，3例来自马来西亚，其余7例分别来自俄罗斯、缅甸、泰国、孟加拉国、科威特、肯尼亚和马拉维；深圳报告1例，来自中国香港；佛山报告2例，均来自中国香港；东莞报告2例，均来自中国香港。新增出院7例，目前在院260例。

截至2月13日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者7505例(境外输入5434例)，其中确诊病例3973例(境外输入2286例)，无症状感染者3532例(境外输入3148例)。