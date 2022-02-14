中医药展示区:冬奥村里的“打卡点”

“中医药体验馆新奇有趣，太酷了！中医的穴位按摩、拔罐等，我们在训练中也经常做，非常有效果。”美国的运动员表示。

“中医药非常棒，这里让我学习到很多新知识。谢谢！”巴西的运动员说。

“中医药历史悠久，不仅是中国的瑰宝，也将对世界人民的健康作出贡献。”拉脱维亚的运动员说。

“我们爱中医！”加拿大的运动员表示。

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自北京2022年冬奥会盛大开幕以来，北京延庆冬奥村有个最火的“打卡点”——中医药展示区，来自冬奥组委，美国、加拿大、意大利、巴西、日本等国的运动员、官员及工作人员都纷纷点赞。

以“中医之美，世界看见”为主题的中医药展示区面积仅80平方米，却是展示传统中医药精髓的重要区域。“通过智能交互+古籍展示 ，可谓‘小平台’展示中医‘大国粹’。截至目前，北京冬奥村、延庆冬奥村中医药展示区共接待外国运动员及随行官员700余人，场馆以丰富的中医知识、多样的体验形式、创新的设计理念受到了广泛好评。”2月13日，北京中医药大学教师、2022年延庆冬奥（冬残奥）村中医药展示区志愿者刘茉在接受科技日报记者采访时表示。

走入展示区，只见一面硕大的电子屏——“望而知之屏”将中医中药从线下实物搬到屏幕云端，通过8K显示屏展示中医之美。屏幕上的“二十八宿”象征着中医天人相应的基本理念，体现中医所认为的——人的生命节律要与天地变化同频。一个个中医药知识点星罗棋布，以本草之奇、百方之效、名医之迹贯通见证中医药与中华民族五千年历史。用一个个“10秒”短视频，展现中医之美与中华文明之美。

通过滑轨屏呈现的3D可视化经络图像，在10秒中可探寻认知某一个穴位、某一条经络背后的奥秘，进而理解腧穴、经络和脏腑之间的关系，从而领悟到中医所讲的精、气、神、经络、脏腑等构成人的个体生命，了解经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道，是人体功能的调控系统。

在展示区中最为火爆的是“天人合一”沉浸式体验区。通过春夏秋冬的自然景观展现的春生、夏长、秋收、冬藏，体悟中医所提出的生命节律随着四季的变化呈现“生长化收藏”的不同状态；领略北京的自然景观和人文风貌，感受北京之美、中国之美。其中特别令国外运动员着迷的是“功夫打卡”环节，中国传统养生功法“五禽戏”被搬上屏幕。运动员可以通过模仿屏幕上的动作，亲身体验中医功法养生的魅力。运动员们纷纷将自己进行“功夫打卡”的照片或者视频通过社交平台向全球传播，博得好评如潮。

中医药展示区不仅仅“科技范儿”十足，医药古籍展览也让参观者领略到中医的厚重历史。一本本泛黄的《黄帝内经》《本草纲目》《伤寒杂病论》等古籍将中医文化底蕴精彩呈现，特别是一整套成书于宋代的《圣济总录》更是吸引了不少运动员驻足围观。

一名来自加拿大代表队的随队医生在参观体验中医展示区后大受震撼，他向志愿者分享表达了自己对中医的理解与敬佩。“他那份对中医药的感情给我们带来不小触动。中医药展示区不仅是传统中医药成果的展示平台，更是中国形象的展示平台，希望各国运动员能在这里了解中医进而了解中国。我们也会以更加饱满的姿态，向世界展现中医之美，讲好中国故事。”延庆冬奥村中医药展示区负责人司天卓感慨道。

在中医药展示区有一面心愿球墙，每一个参观者都可以从其上取来一个心愿球，在上面写下对中医药或冬奥会的心愿与记忆后放回墙中。目前，一百多个写满美好祝愿的心愿球铺成了一道靓丽风景线：英文、法文、俄文……各国文字不同，但字里行间表达了对中国文化元素的共同认可，也反映了国外友人对北京冬奥会的高度赞赏。（华凌）