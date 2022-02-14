2月12日，医护人员为封控区内的居民进行核酸检测采样。新华社记者 李昂 摄

新华社沈阳2月13日电 题：集中隔离点情况怎么样？防疫物资储备如何？社区疫情防控怎么做？——探访辽宁绥中疫情防控一线

新华社记者张博群、李昂

2月12日0时至24时，辽宁省葫芦岛市新增11例本土新冠肺炎确诊病例。至此，葫芦岛本轮疫情累计报告43例确诊病例，主要集中在葫芦岛市绥中县。绥中集中隔离点情况怎么样？防疫物资储备如何？社区疫情防控怎么做？……新华社记者探访疫情防控一线，回应热点问题。

2月12日，在绥中县秋子沟乡腰岭子村，居民参加核酸检测采样。新华社记者 李昂 摄

热点一：集中隔离点情况怎么样？

连日来，葫芦岛市新增确诊病例大多数在集中隔离人员例行核酸筛查时发现。2月8日至12日，葫芦岛市累计追踪到确诊病例密接879人、次密接617人，这些人员均已进行集中隔离管控，集中隔离点成为疫情防控的“前沿哨点”。

集中隔离点疫情防控工作做得怎么样？集中隔离人员生活是否有保障？记者2月13日走进绥中县圣畔海岸酒店集中隔离点，实地探访相关情况。

从2月9日开始，这家隔离点一共接收了85名集中隔离人员。由医护人员、后勤保障人员和行政管理人员等13人组成的工作队24小时驻守在这里。

“每天进行1次核酸采样，3次体温测量，6次消毒。”集中隔离点工作人员路畔说，为了防止交叉感染，隔离区内单人单间，医护人员每进入一个房间进行核酸采样，出来后都要彻底消杀，才能进入下一个房间。

此外，针对需要长期服药的慢性病人员，隔离点积极与邻近医院协调，保障他们的用药需求。集中隔离人员彦先生是一名高血压患者，来隔离的时候没带够降压药。“我上午10点多找到工作人员协调药品，晚饭后药品就送到了。”彦先生说道。

2月12日，在绥中县秋子沟乡腰岭子村，居民参加核酸检测采样。新华社记者 李昂 摄

热点二：防疫物资储备如何？

从2月8日报告首例确诊病例起，绥中疫情已经发展近一周。防疫物资储备是否充足？发放是否有序？记者走进绥中县防疫物资仓库了解相关情况。

仓库由3个库房组成，总面积达1000平方米，堆满了防疫物资。绥中县发展和改革局副局长王军说，仓库内共有一次性医用口罩33万个、N95口罩12万个、酒精1.2万升、防护服3万套，至少能保证全县15天的消耗。

“为了提高防疫物资分发效率，我们简化了审批手续，乡镇相关负责人通过电话即可向仓库申领物资，一周内补办相关手续。”王军说，仓库工作人员24小时轮班值守，无论什么时间来取物资，随到随领。

为了保障防疫物资能够顺利运抵，绥中县对运输疫情防控物资的车辆开通绿色通道，司机凭相关证明和24小时内核酸检测阴性报告即可进出。

这是辽宁省绥中县加碑岩乡窝岭村（2月12日摄）。新华社记者 李昂 摄

热点三：社区疫情防控怎么做？

组织居民进行核酸检测，驻守小区出入口进行登记和消杀，通过微信群和大喇叭向居民宣讲防疫知识……在绥中县绥中镇文化社区，40位下沉干部、社区工作人员、网格员和200多位志愿者投身抗疫一线。

文化社区党委书记唐莉说，2月8日疫情刚发生，就有300多位居民主动联系社区要求参加志愿服务，其中既有寒假返乡的大学生，也有60多岁的老党员，他们的无私奉献令人感动。

这是辽宁省绥中县加碑岩乡疫情防控检查点（2月12日摄）。新华社记者 李昂 摄

65岁的董桂芝是一名有着31年党龄的老党员。作为一名网格员，她每天早上8点都会准时到岗，拿着大喇叭分批次通知各个楼栋的居民下楼采样，并维持现场秩序。

2月13日下午，绥中县飘起了雪花，董桂芝的工作还没有结束。她带着医护人员走进社区，为行动不便的老年人、孕妇和儿童上门采样。“作为一名党员，就是要冲锋在前。这个时候，我不仅不能掉队，还要给年轻人做榜样。”董桂芝说。(张博群、李昂)