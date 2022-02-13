元宵节糖尿病患者如何健康吃汤圆？

作为元宵节的主要食品——汤圆，一向被人们赋予了“团团圆圆”的美誉，无论是汤圆糯米粉高糖的外表还是高糖高脂的汤圆馅儿，对于糖尿病来说，都是难以逾越的高山，搞不好血糖就要蹭蹭蹭的往上窜，于是，糖尿病人开始犯迷糊了：这汤圆到底吃不吃？有啥需要注意的地方？对此，重庆大学附属肿瘤医院内分泌肾病内科医生提醒，对于血糖控制较好的患者，可以加餐形式食用2~3个汤圆；而市面上的无糖汤圆，多是噱头，糖尿病患者也不能大快朵颐。

血糖控得好可食用2~3个

重庆大学附属肿瘤医院内分泌肾病内科主任吴绮楠介绍，对于那些想吃又不敢吃的糖尿病人，只要注意好了以下几点，适当的吃一点汤圆，还是可以的。

首先，那些本身有良好的血糖监测习惯，血糖控制情况还比较好也比较稳定的患者，选择在两餐之间以加餐的形式食用2~3个包馅汤圆或者20~30克不包馅汤圆，不要把汤圆作为主食。吃完汤圆后，最好有一个小小的餐后运动，如散步，做家务等。这样，对于糖尿病患者来说，既满足了愿望，也避免了引起血糖大的波动，可谓两全其美。

对于那些血糖暂时离达标范围比较远的患者，如空腹血糖>9毫摩尔/升，餐后血糖>13毫摩尔/升的患者来说，为了不让血糖坐过山车，建议还是先把血糖达标这个小目标实现了来再说吧。

主餐吃汤圆减少其他摄入

其次，如果确实想在主食时间吃汤圆，咋办？既然吃了汤圆，那么就一定得减少其他的摄入作为补偿。比如，吃2~3个包馅汤圆或者20~30克不包馅汤圆就相当于半小碗米饭，同时，增加富含膳食纤维蔬菜如绿色叶菜，魔芋等的摄入，倾向于进食升糖指数较低的食物如黄瓜、花椰菜等，避免再进食其他淀粉类食品和油腻食品，控制摄入食品的总热量。

吃完饭后，略做休息，然后进行一些中等强度的运动，如慢跑、快走等，保持能量的摄入和支出达到动态的平衡，这样的控糖，就是一门完美的艺术。

市面上无糖汤圆不能多吃

最后，现在市面上宣扬的“无糖”汤圆，真的能让糖尿病患者大快朵颐？其实不然，对于什么汤圆，饼干，月饼等由大量面粉或米粉制作的食品来说，无糖真的就是个噱头，最大的真相就仅仅是无蔗糖而已，这些食品本身就是满满的卡路里。要是想当然没有节制的大吃一通，严重者可能会导致糖尿病急性并发症如酮症酸中毒等。

因此，所谓的无糖汤圆也是不能多吃的。大量的研究显示，为了无糖而使用甜味剂（如糖精、甜叶菊、木糖醇、阿斯巴甜等）来满足人们口感的需求，很多时候不仅达不到控制血糖的目的，同时还可能通过影响人体肠道菌群失调、大脑摄食中枢功能紊乱、胰岛素抵抗导致体重增加、肥胖、糖尿病、高血压及心脏疾病风险增加。所以，一看到“无糖”两字，咱们反而应该更悠着点。