百色80%以上感染者居住在同一自然村

地处桂西的百色，与越南接壤，长期处在“外防输入”第一线。从春节假期尾声开始，这个常住人口为350多万人的地级市面临严峻挑战——首例确诊病例出现至今，确诊病例破两百，疫情防控任务艰巨。

疫情发展和病毒溯源如何？

距发现首例核酸阳性人员已过去一周多，百色本轮疫情呈现快速传播特点。

2月4日下午，百色市德保县在对返乡人员的检测中发现一名新冠病毒核酸检测为阳性的人员。随后，这名返乡人员被复核为确诊病例。经查，其于1月25日在外省接受核酸检测呈阴性后于26日自驾返乡，1月27日抵达德保县都安乡福记村陇意屯，活动轨迹涉及场所多、接触人员范围广。

首例确诊病例出现后，病例就迅速增加，其中2月5日至8日，每日新增确诊病例分别为6例、37例、64例、72例。在疫情最严重的德保县，截至11日12时，当地累计报告确诊病例已达198例，涉及多个乡镇。除德保县外，近期新增病例主要集中在地处中越边境的靖西市，截至11日12时，当地确诊病例达22例，成为百色本轮疫情防控的又一重点。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，这次疫情约80%以上的感染者居住在同一自然村，空间聚集性明显，由于社区隐匿传播时间长、人员活动轨迹多，加上春节期间人员流动性大，发生进一步传播扩散风险比较高。国务院联防联控机制综合组已在第一时间派出工作组赴广西。

“首例病例返桂后，多次参加聚集性活动导致疫情快速扩散。”广西壮族自治区疾控中心副主任黄兆勇介绍，其中因参加聚餐导致的病例在本地一代病例中占比较大，之后通过家庭、社区传播进一步将疫情扩散至多地。

是否存在疫情扩散外溢风险？

百色市有12个县（市、区），据广西第七次全国人口普查主要数据公报，百色全市常住人口为350多万人。

疫情发生后，百色市根据疫情防控形势的变化，加强了管控措施。2月7日0时起，百色市实施全市范围的交通管制，原则上车辆和人员不进不出，百色市内各县（市、区）之间、各县（市、区）内各乡（镇）之间不进不出，各县（市、区）、各乡（镇）内部严格执行人员管控，非必要不流动，同时，在全市范围内采取全员居家隔离措施，居民非必要不出门。2月9日起，首例病例返乡地、确诊病例集中地——德保县都安乡全域被调整为封控区，对该地区实行“区域封闭，足不出户，服务上门”管理措施。

百色本轮疫情正逢春节及节后人员流动高峰，在百色市采取“不进不出”举措之前，已有不少人员跨区域流动。记者了解到，疫情发生后，百色市针对近期自百色市流出人员展开了跟踪摸排，并对外发布协查信息。2月4日至2月10日12时，百色市共发市内协查函1973份，涉及3304人；外省及省内其他市的协查函240份，涉及1747人。

核酸检测和物资保障能力如何？

2月11日12时起，百色市12个县（市、区）进行区域核酸检测。

记者了解到，首例确诊病例出现后的几日，百色市核酸检测难以做到全部“日结日清”，一些样本无法实现24小时内出结果，对此当地通过强化保障等举措提升区域核酸检测能力。

百色市12个县（市、区）新一轮区域核酸检测工作部署后，疫情“重灾区”德保县快速行动。“11日，核酸检测共设置466个采样点，共派出医务人员1458人，同时有8216名网格员进行组织动员，确保应检尽检，不漏一户、不落一人。为了确保采样顺利，提前将物资等配送到乡镇，在采样现场设有绿色通道，对于行动不便不能到采样点的，安排入户采样。”德保县副县长李萍说。

强力防控举措下，物资供应情况备受关注。黄文明、百色市商务局局长兰田宁等人介绍，目前百色市库存医用各类口罩3743万多个，医用一次性防护服77余万套，全市医疗物资调拨及时，储备充足。百色市储备成品粮540吨、稻谷7.81万吨，生猪、牛羊、活禽存栏及水产品、蔬菜等物资储备供应较为充裕。据新华社