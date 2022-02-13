辽宁葫芦岛：扎紧扎实防疫情境外输入篱笆

本报讯 特约记者费灵雨报道 葫芦岛市坚持“两手抓”，在从快从严从实做好市内疫情防控工作的同时，扎紧扎实防疫情境外输入篱笆。

葫芦岛市商务局加强口岸防控管理。严格管理高风险作业人员，落实“三集中”管理、定期核酸检测、健康监测等疫情防控措施。严格规范作业操作流程，对船舶停靠的作业区域实施严格的封闭管理，作业期间暂停相邻泊位作业和附近的施工作业，避免交叉感染。严格落实排查、报备和非必要不离葫芦岛制度，形成人员信息台账，及时动态掌握港区人员情况。

加强进口冷链食品管控，严格落实“人物同防”。严格规范进口冷链食品生产经营行为。进入葫芦岛的进口冷链食品必须经过辽宁省首站定点冷库，“三证一码”(入境检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明、追溯码)齐全。督促食品生产经营单位严格落实疫情防控主体责任，进口冷链食品实行专用通道进货、专区存放、专区销售。进口冷链食品从业人员全员接种疫苗、定期开展核酸检测、严格执行每日健康监测制度。严厉打击违规贮存、生产经营来源不明进口冷链食品行为。加大对第三方冷库、集中交易市场、食品生产经营企业的监督检查和执法力度，严厉查处贮存、生产经营未经我省首站定点冷库，无合法来源，无入境货物检验检疫证明，无新冠病毒核酸检测合格证明，无消毒证明的进口冷链食品违法违规行为。