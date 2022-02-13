深圳：疫情大考下的“民生温度”

2022年以来，口岸众多、外贸发达的深圳连续遭遇数波疫情袭击。

1月31日，除夕，深圳再次出现零星新冠肺炎确诊病例。医生护士、党员干部、社区工作者、青年志愿者……很多人主动放弃休假，迅速投入新一轮抗疫。

面对疫情大考，深圳没有慌乱。用“放大镜”细看，党和政府把人民群众的安全幸福作为根本追求，悉心守护民生；成百上千个社区、一千多万名居民有条不紊，时刻守望相助，是深圳抗疫经验最重要的内在机理，也是深圳民众对疫情防控始终抱有信心的底气所在。

“件件有回应，事事有落实”

1月11日清晨，深圳龙岗区侨联东片区居民老刘缓缓往小区门口踱去。因患有严重肾病，他三年多来每周三次去医院做血液透析，雷打不动。

“您回去吧，咱这儿昨天封控啦！”远远地，工作人员高声劝返。看到老刘焦急的样子，他问明缘由，提醒老刘“赶紧找社区”。

于是，老刘的求助信息在楼栋微信群里发出了。

“叮咚”，仅仅两分钟后，群里便回复：“请联系曾思强医生。”消息后附上了电话号码。此时，时针刚刚指向6点。

曾思强是大发埔社康中心负责人。接到电话，他马上联系医院，摸清了情况——老刘可以去定点医院治疗，但需提供24小时核酸检测阴性证明。

距老刘上次透析已经两天半，他感到微微胸闷，小腿也有些水肿。曾思强即刻安排老刘做核酸检测，并向指挥部汇报情况，为他开辟了“绿色通道”。

当天稍晚，核酸检测结果出来了。老刘被等在一旁的120急救车送往医院，及时得到了透析治疗。

“群众之事无小事”，这句话在深圳疫情防控中得到了真切体现。当百姓的点滴诉求被重视、被处理，心里因生活不便而打下的“结”，便也解开了。

“板板，来吃饭啦！”端着装满食物的猫食盆，罗湖区莲塘街道坳下社区网格员邓裕才柔声呼唤着。

这里是居民王女士家。受正在隔离的王女士委托，邓裕才每天来为宠物猫板板喂粮、换水、清理猫砂，还帮王女士和板板视频“通话”。

“第一次开门，它好紧张地缩在角落里。现在一见我来，就围着转圈圈。”邓裕才开心地说，轻抚着吃得正酣的板板。

“没想到解决得这么快，这么好！真是件件有回应，事事有落实。”居民谢女士感激地说。她的宠物，也得到了社区临时“铲屎官”的精心照料。

“微细胞”和“主人翁”都得到呵护

元宵节将至，罗湖区章輋村张灯结彩，年味儿依旧。而一个月前，这里还笼罩在紧张气氛中。

1月10日晚，附近居民田女士走出地铁，打算像往常一样穿过这个城中村回家。没走几步，就被警戒线拦住了——片区刚刚发现了疫情，章輋村被紧急管控，只能进，不能出。

着急回家陪女儿的田女士叫苦不迭。

同样“中彩”的还有地铁保安谢先生。当晚，像田女士、谢先生这样因路过而滞留章輋村的共有十多人。

没吃没喝没住处，他们这一夜怎么过？

不久，田女士向现场工作人员说明了情况。当夜，她被带到附近小学的体育馆安置。后来，谢先生等滞留客也被接到了区域内的社康中心，后又转到附近小学的安置点。

棉被、充电宝送来了，早餐是热腾腾的炒面和茶叶蛋，午饭晚饭都是四菜一汤。罗湖区下沉干部也来了，专程带了防疫物资和饼干零食前来探望。

几乎同一时间，龙岗区管控区里，温馨的一幕也在上演。

眼瞅着自己的水果店“鲜果园”被划入管控区，李新象和吴晓青夫妇急得快要下泪。

商铺一关闭，刚补货的水果就得烂在店里了。小本买卖，哪儿经得起？

怎么也没想到，仅仅一天后，开店营业的通知就来了！李新象还得到一个红袖章，并被拉进了居民微信群。收到群里居民的采买需求后，李新象戴上红袖章，径直把水果送到各楼栋门口的自提点。

“幸运儿”不止李新象。侨联东片区管控后，区域内的餐饮店、果蔬店、便利店、药店都能正常营业，每家店铺安排一名“红袖章”，负责送货到楼栋。小店铺的生计保住了，小区居民的生活也更便利了。疫情之下，城市的“微细胞”和“主人翁”都得到了精心呵护。

尽管疫情尚未彻底平息，但这个超大型城市正在恢复欢声笑语。每个人都觉得，共克时艰，南国深圳变得更加暖意融融。

（本报记者 严圣禾 党文婷）