新华社沈阳2月12日电 题：辽宁绥中疫情防控“卡点”见闻

新华社记者张博群、李昂

2月8日，辽宁省葫芦岛市报告1例本土新冠肺炎确诊病例，截至2月12日15时，累计报告本土确诊病例42例，主要集中在葫芦岛市绥中县。新华社记者在当地直击疫情防控情况。

公路“哨点”：一天来回2万余步 接打电话过千次

12日，在京哈高速公路绥中站，现场拉起了一条警戒线，防疫人员正在对进出绥中的车辆进行登记，查验驾驶员和乘车人的身份证、核酸检测报告和相关证明材料，对符合放行条件的车辆进行消杀。

2月8日起，绥中县加强出入口管理，对3个火车站、3个高速公路出入口和2条省道实施严格管控。只有患有重特大疾病，在绥中无法治疗的人员；运送本县农副产品的车辆和人员；运送疫情防控物资的车辆和防疫人员方可离开绥中。

据绥中县交通运输综合行政执法队高台中队中队长徐勇介绍，该中队派出70多人，三班倒，24小时不间断地驻守在高速路口，既要严防疫情外溢，又要沟通协调相关部门，确保生活必需品和防疫物资顺利抵达。

“最忙的一天，我在高速路口来来回回走了2万多步，接打电话过千个。”徐勇说，疫情发生以来，自己就没回过家，困了累了只能在高速路口旁的简易活动板房里眯一会儿，5天下来，只睡了20多个小时。

小区检测点：展开第三轮核酸检测 居民供应有保障

2月12日，绥中县启动第三轮区域核酸检测，争分夺秒，进一步筛查潜在感染者。记者在绥中县委附近的一处核酸检测点看到，8名工作人员分为4组，为居民进行采样，现场秩序井然。

“前后间隔保持1.5米，准备好辽事通健康码或者身份证。”志愿者刘东雨一边维持现场秩序，一边帮助不会使用手机的老年人登记信息。

21岁的刘东雨是沈阳工学院的一名学生，放假在家的他听说社区招募防疫志愿者，第一时间报了名，已经在核酸检测点连续奋战了5天。“我想为家乡做点事，为疫情防控尽一份力。”刘东雨说。

在绥中县的一家大型超市，记者看到，米面粮油、蔬菜水果、鱼肉蛋奶等各类食品供应充足。“土豆2.7元一斤，芹菜4元一斤，茄子4.4元一斤，角瓜3.7元一斤……”家住绥中县德洋小区的尹女士买了一购物车的食品，“价格与疫情前差不多。”

葫芦岛市商务局副局长陈光说，截至2月11日，葫芦岛市主要农产品批发商和农产品批发市场蔬菜库存约1200吨，可保障全市群众的基本生活需求。

高风险封控点：尽快摸清底数 70多人队伍服务上门

2月10日，葫芦岛市绥中县加碑岩乡窝岭村划定为高风险地区。

绥中县副县长王月娟说，封控区内落实区域封闭、足不出户、服务上门等管控措施。记者在现场看到，窝岭村道路上十分冷清，几乎见不到车辆和行人。

在一户村民家门口，记者看到，3名医护人员正上门为村民做核酸采样。加碑岩乡乡长刘伟说：“这是窝岭村第5轮核酸检测，目前全村常住人口700多人，每天进行一次核酸检测，尽早摸清疫情底数。”

为了做好居家隔离村民的生活保障工作，绥中县多个政府部门派出下沉干部，与乡镇干部一道，成立了一支70多人的队伍，为村民提供服务。窝岭村为每户村民指定了包保干部，印制了联络卡，如村民有购买生活物资的需求，可第一时间与包保干部取得联系。

“12日上午，有一位村民急需购买治疗心脏病的药物，我们第一时间联系封控区外的诊所，将药品配送至防疫卡口，交由防疫人员转送给村民。”刘伟说。