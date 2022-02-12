新华社南宁2月12日电题：广西百色全力应对疫情“大考”

新华社记者黄浩铭、黄凯莹、农冠斌

12日凌晨，停在广西百色市的“极光号”移动核酸检测车里，工作人员仍在奋战。“极光号”数日前从广西江滨医院开出，它的平均检测量单检可达1万人份/天，混检最高可达10万人份/天。“检测的结果就是‘路标’，对于抗击疫情非常重要。”广西江滨医院检验科检验人员何凤珍说，“我们人员轮换，设备不停。”

2月4日百色市发现首例本轮本土确诊病例后，短短数日，确诊病例就破200例。据广西壮族自治区卫生健康委员会12日通报，截至11日24时，广西现有本土确诊病例250例，其中百色市249例。广西正聚焦查漏补缺，以更强的紧迫感、更有力的措施、更迅速的行动开展疫情处置各项工作，尽快实现确诊病例“见峰探底”。

广西壮族自治区卫生健康委员会副主任庞军介绍，截至2月10日12时，广西本轮本土疫情所有病例均属于同一传播链。

当前，百色市全境实行严格管控措施，坚决做好社区（村屯）和社会面管控，严格防控疫情外溢蔓延。“不进不出”的百色市，目前疫情防控正处于关键期。

11日12时起，百色市12个县(市、区)进行区域核酸检测。在德保县腾飞广场核酸采样点，排队的群众间隔一米，在穿戴着防护装备的工作人员指引下有序进行核酸检测。

社交媒体上，一组医务人员穿着沾满泥土的防护服，手持核酸采样设备行走在百色市一条山间小路的照片得到数万名网民的留言和点赞。为保证核酸检测不漏一人，从街道社区到偏僻村屯，大批医务人员克服重重困难，上门为群众进行核酸采样。

记者了解到，广西统筹抽调1.6万名核酸采样、检测医务人员，37台移动核酸检测车、移动方舱和3组气膜方舱实验室支援百色市，开展全市大规模核酸检测。

红色老区的疫情牵动人心，各地的支援力量源源不断向百色集结。

广西医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主任医师何志义2月6日带领一支精锐医务人员队伍，驰援百色抗疫第一线开展医疗救治工作。抵达驻地后迅速开展岗前培训，当晚首批医务人员即前往救治中心病房开展工作。

“老区人民有需要，我主动请战奔赴最前线，大家齐心协力攻坚克难！”何志义说。

从隔离病房的升级改造到各种专业设备和专业人员的驰援，百色市医疗救助保障能力在不断加强。庞军介绍，百色市的确诊病例均收治在定点医疗机构进行隔离治疗。位于百色市百东新区的右江民族医学院附属医院百东分院已作为定点救治医院启动，床位1000张。

疫情防控紧张有序，各类物资供应也充足有保障。在本轮疫情确诊病例最多的德保县，多家商场和超市保持正常开放，市民在遵守防疫要求前提下到商超采购物资。浩购家润超市是德保县规模最大的超市，记者现场走访时看到，超市内的货架商品都较为充足。超市主管戴桂财说：“目前超市物资供应和货源都有保障。”

广西壮族自治区农业农村厅副厅长许瑾介绍，当前百色市居民生活必需品总体保持稳定供应，广西粮油储备可满足全自治区市场供应120天，各类重要生活物资储备充足，可随时调动支援百色市场供应。为畅通运输渠道，已建立了绿色保供通道，累计发放3200余张紧急货物运输车辆通行证，有效保障百色市疫情防控紧急物资进城下乡。

广西多地和一些外省市也自发组织物资“逆行”向百色进发。2月9日，柳州市筹集近10万包螺蛳粉、10吨蔬菜等价值约110万元的物资驰援百色。捐赠的新品螺蛳粉还搭配小锅，只要有水有电，百色人民就能吃到热腾腾的柳州螺蛳粉。

本轮疫情发生后，有数万名志愿者配合政府工作人员奋战在抗疫一线。看到医务人员、志愿者有时顾不上吃饭便投入工作中，德保县居民利春蕾变换着花样，每天为抗疫工作人员提供100多份快餐。利春蕾最拿手的是“黄姜鸡汤”，她被大家亲切地称为“鸡汤大婶”。

各方力量汇聚、支持红城百色，成为“风暴眼”中的人们战胜疫情的坚强支撑。（参与采写：徐海涛、梁舜、曹祎铭）