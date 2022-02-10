中国设计、中国专利、中国制造 这款冬奥会开幕式口罩“不简单”

2月4日晚，在北京冬奥会开幕式场馆内，观众席上五颜六色的口罩宛若绽放的海洋。这款开幕式医用防护口罩（N95）是由中国自主研发设计，并在外观设计中融入了北京冬奥元素、雪花、多种颜色等中国元素，戴上后显得特别亮眼。

别看只是小小口罩，它的设计和生产也不简单。由于冬奥开幕式口罩是一种可变平面-腔式结构，在设计时就需要考虑到图案与口罩佩戴时的立体结构的结合，口罩的研发团队经过反复调整口罩结构、图案设计，并完成产品打样。在打样过程中，为了时效和保密，空运原材料，专人进行监督和运输。最终经过数十次的修改，研发出这款中国设计、中国专利、中国制造的特别的开幕式口罩，并经过多次论证后，最终确定了浅蓝渐变、深蓝渐变、浅紫、正紫、红色186C、红色186C-2等多种颜色。

为了更加贴合不同民族人群的脸型，这款口罩主体是在分析比较了不同民族2000多人的脸型特征基础上优化设计而来，在保证产品性能的同时佩戴更加舒适。冬奥开幕式口罩通过很好的密合作用，不但实现了实时完整的面部覆盖，有效提升呼吸效率，同时在结构上拥有独特的中国实用新型专利，完全满足GB19083-2010《医用防护口罩技术要求规范》中对医用防护口罩（N95）标准要求的13项性能要求，并通过专业第三方检测机构检测。

作为医用级多用途高效防护口罩，该口罩主要应用于防止各种细菌、病毒、真菌等微小颗粒物；对非典、甲流、埃博拉、高致病性禽流感、新冠等亚微米烈性传染性病原体，其滤除效率均达到95%以上。

冬奥开幕式口罩外层采用高清数码印花无纺布，保证图案清晰美观，同时满足医用防护口罩标准所需的抗湿阻燃等十几项检测指标，选取的5毫米高弹柔软的耳带，提升了密合性和佩戴的舒适性。

据介绍，冬奥会开幕式口罩还将用于北京冬奥会闭幕式，北京冬残奥会开幕式、闭幕式共4场活动中，这款口罩将不会对公众销售。但冬奥比赛场馆观赛观众专用口罩同款将会对公众销售，届时广大市民也可以拥有冬奥场馆观众同款口罩。（李禾）