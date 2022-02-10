置身银装素裹的冰雪世界，身穿亮色滑雪服，手持雪杖，脚踏雪板，“嗖”地一下从雪道上滑下来……34岁的江苏省徐州市市民张兵很兴奋。和张兵一样，很多冰雪运动爱好者在冰面、雪场享受着运动的快乐，还有不少人通过参观展览等形式了解冰雪运动的美妙。

北京2022年冬奥会，恰逢春节，多地举办丰富多彩的庆冬奥活动，将中国年味融入各式各样的冰雪活动中。

江苏——

冰雪运动成为春节新时尚

随着北京冬奥会开幕，江苏省徐州市也迎来了冰雪运动的旺季，大景山、督公山等室外滑雪场游客络绎不绝。

“几年前，这个雪场开放没多久我就来过，一开始经常摔倒，现在有了些基础。我打算跟着教练学习，从双板顺利过渡到单板。”张兵说，到了雪季，他几乎每周都会和朋友来大景山滑雪场滑雪。

大景山滑雪场负责人高明介绍：“考虑到大多数游客来自南方地区，而且儿童较多，除了常规滑雪项目，雪场还在儿童戏雪区提供雪圈、雪车、雪地摩托等多种雪地娱乐和体验项目，并配备了20名滑雪指导员及安全员，保障游客安全。”

“北京冬奥会一开幕，来我们这儿参与冰雪运动的人更多了。”高明介绍，前不久，江苏省“迎冬奥，跨新年，向未来”冰雪大联欢活动在大景山滑雪场举行，虽然天气寒冷，但大家参与的热情很高。

和室外雪场一样，室内冰场在春节期间人气同样很高。徐州市奥体中心总经理王中柱介绍，近年来，越来越多人参与到冰雪运动中来。徐州市奥体冰上运动中心负责人王东告诉记者，春节期间，冰场为前来滑冰的市民准备了大礼包，有春联、窗花、虎年吉祥物，还有优惠门票、免费体验课等。

徐州市体育局副局长有昆介绍，在徐州，群众对体育运动的热爱正逐渐延伸到冰雪项目上来，参与、体验滑冰滑雪成为许多人的过年新时尚。

辽宁——

看冬奥展览，体验冰雪运动乐趣

“活”起来的图画、介绍轮滑运动的书籍、辽宁运动员征战冰雪赛场使用的比赛服……“冰雪情缘，逐梦前行——同心共圆冬奥梦”主题特展，最近正在辽宁省图书馆展出。

“辽宁省图书馆珍藏着许多关于冰雪运动的文献和报刊，其中包括不少珍贵历史文献，以及记录历届冬奥开幕式、辽宁运动员冬奥佳绩的老报刊等共计80余种。”辽宁省图书馆阅读推广服务中心主任王方圆介绍，此次展览展出珍贵图片500余幅，文献、报刊、运动员纪念品、群众冰雪体育器具等实物展品百余件，为观众呈现辽宁冰雪运动的民间传统、冬奥会的发展历程和中国冰雪运动的逐梦前行。

冰车、雪橇、雪爬犁等辽宁民间冰雪运动器械实物展品陈列区，洋溢着喜气洋洋的欢庆氛围。

现场互动环节，辽宁省图书馆古籍文献中心的修复师进行现场雕版刷印展示，观众可亲手体验，感受古代刻书中的冰雪之美。体感互动游戏、冰雪文化创作、冰雪运动体验、冰雪知识普及等活动，让观众在游戏中体验冰雪运动乐趣。

“我们希望通过展览让更多群众了解冬奥会、了解冰雪项目，吸引更多人参与到冰雪运动中来。”辽宁省图书馆馆长杜希林说。

宁夏——

冬奥会开幕带来旅游热

冬日的宁夏回族自治区银川市，天气晴好，不少市民正在阅海湖冰面上嬉戏——这是“第八届全国大众冰雪季”宁夏冰雪运动系列活动的举办现场。随着北京冬奥会开幕，银川的冰雪运动场地越发热闹。

单腿冰车、冰球对抗、冰上龙舟……伴随着激越的鼓点，选手身穿印有老虎图案的运动服，猛踩冰刀急速向前。市民马小辉拉着7岁的儿子参与进来，只见他脚步一踩，身体轻旋，冰刀便滑出几道优美曲线。“小时候父亲经常带着我在湖上滑冰，趁春节，我也带孩子感受一下。”马小辉说。

自银川向南200公里，就来到了黄土高原上的吴忠市同心县兴隆乡黄谷川村。数十米高的黄土丘陵环抱着洁白的滑雪场，欢笑不断。

“心跳有点快，用这种方式迎新春很刺激。”34岁的李明是附近村民，从十几米高的黄土坡上滑滑梯般溜下来，是他那代人共有的童年回忆，但滑雪坡，李明还是第一次。

近几年，宁夏各地冰雪产业发展迅速。“这里山丘的高度差和冬季寒冷干燥的气候，很适合发展冰雪运动项目。春节假期游客多，我们专门推出了新年优惠门票。”滑雪场负责人杨鸿宇说。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 14 版）