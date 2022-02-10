让社区服务更有温度（权威发布）

2月9日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》（以下简称《规划》）有关情况。民政部副部长王爱文表示，“十四五”时期，党中央、国务院将加强城乡社区服务摆在更加突出位置，首次将城乡社区服务体系建设规划列为重点专项规划之一。《规划》的出台实施将进一步完善城乡社区服务的政策体系，充分调动各方面积极因素，不断增强社区为民、便民、安民功能，让人民群众获得实实在在的好处，让社区更有温度。

我国城市社区综合服务设施已实现全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到65.7%。“十三五”末，全国社区工作者达433.8万人，社会工作专业人才157.3万，“互联网+社区政务服务”“互联网+社区商业服务”加速推进。

《规划》围绕基层治理新任务进行了总体规划布局，既明确了场地、设施、人员、服务对象和投入等“硬件”要素，也规划了社区服务项目、活动、载体、机制等“软件”设施要求，明确了城乡社区综合服务设施覆盖率等7个方面的主要指标，确定了新时代新社区新生活服务质量提升行动等4项行动计划，以及服务设施补短板工程一个重大工程。

“《规划》体现了‘两个聚焦、两个坚持’的鲜明特点。”王爱文说，两个聚焦就是聚焦群众期待、聚焦国家重大战略。如推动基本公共服务资源向社区下沉，优先发展社区养老、托育等服务，大力发展社区生活性服务业；紧扣就业优先、乡村振兴、新型城镇化等国家重大战略，大力提升城市社区就业承载力，着力补齐农村地区社区服务短板。两个坚持，即坚持问题导向、坚持创新发展。如注重补短板弱项，注重运用数字技术为社区赋能减负等。

基层医疗卫生机构是城市社区服务体系的重要组成。国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫介绍，截至2020年底，全国有基层医疗卫生机构97万个，基本实现城乡基层社区的全面覆盖。“十四五”时期，将加大工作力度，推动城乡社区医疗卫生服务体系高质量发展。立足于平急结合，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心的疾病预防职责；提升综合服务能力，深入推进城市医联体、农村县域医共体的建设，加快社区医院建设，更好地推动形成上下联动、医防结合、分级诊疗的新格局。

《规划》提出全民健身场地设施建设任务，国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍，截至2020年底，全国体育场地数量较2017年增长89.7%，体育场地总面积增长33.4%，人均场地面积增长32.5%，其中社区体育场地覆盖率已经达90%，行政村场地设施覆盖率已经超过96%。体育总局将会同相关部门组织实施全民健身场地设施补短板工程，引导支持地方建设完善健身设施；开展公共场馆开放服务提升行动，督导各地落实全民健身基本公共服务标准；指导各地推进智慧化体育设施建设，提升智慧化全民健身公共服务水平。

文化和旅游部公共服务司司长李宏表示，当前，全国已建成村、社区综合性文化服务中心超57万个，基本实现了全覆盖。“十四五”时期，将继续深入推进文化馆、图书馆总分馆制建设，鼓励和支持社会力量参与建办各类新型公共文化空间，提高基层公共文化设施的综合效益，加快推进全国智慧图书馆体系建设，不断增强公共文化服务的便利性、可及性。

国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示，未来将把社区服务设施建设摆在城镇老旧小区改造的突出位置，争取到2025年，实现城乡社区综合服务设施全覆盖，农村社区综合服务设施覆盖率达到80%以上。今年将把社区综合服务设施建设纳入地方政府专项债券支持范围，同时继续安排中央预算内投资，支持社区养老骨干网建设；老旧社区要盘活存量，提高设施利用效率；社区配建服务设施的政策要纳入各地施工图纸审查，验收未达标不得交付使用。

民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，下一步将指导各地抓紧出台相关规划，形成中央层面和省级层面有机衔接的规划政策体系，推动各地将社区服务体系建设纳入地方政府目标责任考核内容。同时开展新时代新社区新生活服务质量提升活动，开展相关试点示范建设，推进城乡社区法治化、标准化和规范化建设等。

《 人民日报 》（ 2022年02月10日 02 版）