“刷酸”风好大 听听皮肤科专家怎么说

“手把手教你刷酸”“新手刷酸攻略”……近年来，“刷酸”成为一种流行的护肤方式。什么是“刷酸”？不当操作有哪些后果？近日，人民网记者就此采访了中南大学湘雅二医院皮肤性病科、皮肤激光美容中心副主任医师邱湘宁。

“目前流行的刷酸，其实是一种化学换肤术，又称化学剥脱术。”邱湘宁医生介绍，刷酸是将化学制剂涂在皮肤表面，导致皮肤不同水平的可控损伤后，促进新的皮肤再生。化学制剂的种类、浓度、在皮肤上的停留时间，都可影响换肤的深度。依据化学换肤的作用深度不同，可以分为浅层换肤、中层换肤、深层换肤。换肤作用的深度越深，效果也越明显，但不良反应发生的几率也更大。

“刷酸是一项正规的医疗行为，在家自行刷酸有风险。”邱湘宁医生表示，刷酸中使用的“酸”是高浓度的，对皮肤具有一定的刺激和破坏作用。随着“酸”浓度的增加、停留时间的延长，发生不良反应的风险也随之上升。治疗过程中可能出现治疗部位皮肤发红、肿胀、刺痛、灼热等不适，术后可能出现结痂、色素沉着等。另外少见的有灼伤、糜烂、渗出、色素异常等。如果不具备专业知识，自己操作，很容易烧伤皮肤。

“作为一个刺激性较强的医美手段，刷酸适合皮肤屏障健康，角质层较厚的人群。”邱湘宁医生建议，刷酸需在具有医疗资质的医院或诊所进行，由经过培训的专业人员根据患者的皮肤状况来选择合适种类以及合适浓度的“酸”，并在操作过程中准确判断治疗反应。刷酸治疗后，前三天不要化妆，建议清水洗脸，使用温和的保湿修复类产品，待皮肤状态稳定后，可恢复正常护肤流程。治疗后不要再使用其他角质剥脱剂，避免大力揉搓治疗部位。术后忌辛辣刺激性食物，术后7天内忌高温环境。另外，刷酸治疗后要严格防晒。