春节全国疫情防控形势整体平稳

数据显示，春运客流峰值出现在2月6日（正月初六），为2742.2万人次。预计2月16日至17日，元宵节后还将再次迎来返程客流高峰。

对于疫情防控的社会关注，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在8日国务院联防联控机制发布会上表示，春节期间，全国疫情防控形势整体平稳，但仍有局部聚集性疫情的发生和扩散，有的已经得到控制，有的尚在处置过程中。

提倡高校、企业安排错峰返校返岗

当前，全球疫情仍在高位流行，全国仍然有局部地区散发聚集性疫情。

最近正值春运返程高峰，有哪些注意事项呢？“返程出行仍然要坚持安全有序，尽量错峰出行。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华强调，提倡高校、企业安排错峰返校返岗，鼓励各地组织开行农民工返岗“点对点”运输，降低旅途疫情的风险。

同时，贺青华还强调了三点注意事项，一是对于发生疫情的地方，中高风险所在地的县（市、区、旗）对人员严格限制出行，而执行特定公务的人员、保障生产生活运输等需要出行的这些特殊人员，需经当地联防联控机制批准，持48小时核酸阴性证明，做好个人旅途防护，落实目的地的疫情防控规定可以出行；二是中高风险地区所在地市的其他非疫情的县（市、区、旗），这些人员非必要不出行，确需出行需持48小时内核酸阴性证明，做好个人旅途防护，并遵守目的地疫情防控规定；三是严格限制前往中高风险地区，有疫情的中高风险县（市、区、旗）非必要不前往，已经到达的人员必须遵守当地疫情防控要求。

据交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，今年春运自1月17日启动以来，截至2月7日共发送旅客5.39亿人次，较2021年同期增长约42.8%，不足疫情发生前2019年同期客流的四成。其中，铁路1.2亿人次，公路3.9亿人次，水路901万人次，民航1889万人次。

80岁以上老年人群接种率低需引起重视

据贺青华介绍，北京、天津的疫情总体趋于控制，黑龙江黑河的疫情已报告发生7例感染者，感染者的病毒序列结果显示为奥密克戎变异株，本次疫情是一起新的境外输入来源引起的本土疫情，感染者在被管控前参加的活动比较多，存在一定的传播扩散外溢风险。

贺青华介绍，广东深圳奥密克戎关联疫情波及广东、广西、湖南3省9市，波及广东云浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已得到控制。深圳2月6日管控区发现的2例感染者，提示疫情仍有传播扩散的风险。波及广西百色的疫情正处于快速上升阶段，疫情约80%以上的感染者居住在同一自然村，空间聚集性明显，发生进一步传播扩散风险比较高。从广西百色波及广西南宁和广东广州的外溢病例感染者在被管控前活动轨迹多，存在疫情扩散外溢风险。波及湖南邵阳的疫情仅报告了1例病例，目前看总体风险不大，但需要密切关注。

据悉，国务院联防联控机制工作组已在第一时间派出工作组赴广西，会同当地建立扁平化的指挥体系，推动区域核酸筛查、流调溯源、风险人群排查等措施落实落地，尽快将疫情控制住。

米锋指出，要持续推进新冠病毒疫苗接种。截至2月7日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗30亿1066.9万剂次，完成全程接种的人数为12亿2834万人。

“在一些地方，老年人群的接种率还很低，特别是80岁以上的，要引起高度重视。”贺青华表示，我们将指导各地继续加强新冠病毒疫苗的接种工作，为大家提供更加便利、更加人性化的服务，提高老年人群的接种积极性，增强老年人群的抗病毒能力。

已为1.5万余名运动员等涉冬奥重点人员提供入境转运和赛时出行服务

2022年北京冬奥会自开幕以来，受到国际广泛关注。其中，交通运输是保障涉冬奥人员安全便捷出行的重要支撑，也是疫情防控的关键环节。

“冬奥交通指挥调度、服务保障、疫情防控和保通保畅等各项工作总体顺利。目前，已为1.5万余名运动员等涉冬奥重点人员提供入境转运和赛时出行服务，并为开幕式提供了良好的运输服务保障。”韩敬华介绍，北京冬奥组委和主办城市人民政府支持力量加强融合，按照“三个赛区、一个标准”的要求，分别组建北京市冬奥交通保障指挥调度中心和张家口市冬奥交通保障指挥调度中心，实行扁平化、一体化指挥调度。

对于疫情防控，韩敬华介绍，各基层交通保障单位按照“分区不重叠、流线不交叉、界面严管控、人员不跨区”要求，闭环内严格执行50%客座率控制、“点对点”运输要求，车辆每趟次消毒、每日进场进行全面消毒，驾驶区与乘客区域物理隔离，服务人员做好个人防护，坚决杜绝“破环”现象。

国铁集团劳卫部副主任伍世平介绍，春运以来，全国铁路口岸站共接入国际货物班列1023列，没有发生疫情输入情况。对涉冬奥运输的京张高铁清河、延庆、太子城、崇礼4个车站和冬奥列车实施分区分级、闭环管理等防控策略，闭环管理人员进出站和乘车全部使用专用通道、专用候车区、专用车厢和专用落客区，与非闭环管理人员区域相互隔离、互不交集。1月21日冬奥运输启动以来，已开行冬奥列车562列。

（本报北京2月8日电 本报记者 金振娅）