解封不等于解防 北京市疾控中心提醒：要做好健康监测

人民网北京2月8日电 （记者乔业琼）近日，北京市多个小区解除封控管理，相关人员继续实行7天健康监测。北京市疾控中心表示，当前疫情防控形势趋稳向好，但疫情还没有结束，仍不能掉以轻心，不能有丝毫放松。春节后返京人员增多，要按规定落实核酸检测、健康监测等防控措施。

北京市疾控中心提醒，要继续履行个人防控责任，落实社区和单位相关防疫要求，继续加强防控意识，牢记解封不等于解防，按规定进行核酸检测，个人防护一刻也不能放松。健康监测期间，应注意以下几点：

一、密切关注身体健康状况。按要求测量报告体温，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状中任一症状时，按规定主动报告及时就医，不自行购药、服药，途中全程正确佩戴口罩，不乘坐公共交通工具。向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不得瞒报、漏报，配合流行病学调查、核酸检测等防控措施。

二、避免不必要的外出，不参加聚餐聚会，不去人群密集场所，少乘坐公共交通工具，建议居家办公或学习，如必须外出尽量做到家庭、单位两点一线，避免与人近距离接触，做好个人防护。

三、外出正确佩戴口罩，确保口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；出现脏污、变形、损坏、异味时应及时更换。

四、注意环境和个人卫生，保持住所和办公场所通风良好，及时清理垃圾，做好清洁消毒。勤洗手，打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖肘遮住口、鼻，不随地吐痰。使用公筷公勺，实施分餐制。