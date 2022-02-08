公交“车医生”护航用车安全

本报讯（记者 刘洋）“中心、中心，131、133两部抢修救援车辆已到达指定保障地点，全部工作准备就绪，随时按照调度平台指令完成救援清障任务。”“收到，请注意工作区域安全维护和防疫措施落实，就地准备实时执行调度指挥。”上午8点，公交集团保修分公司抢修救援服务中心调度长、全国五一劳动奖章获得者马士明已驾驶抢修救援车到达指定地点，执行社会面和公交车辆抢修救援清障任务。

同一天，在北京赛区公交车辆救援保障团队第一保障区内，北京市劳动模范邱德运正在带领保障团队进行服务车辆巡查，“继去年中国共产党成立100周年庆祝活动服务保障后，能再次参与到冬奥会专用车辆保障工作中，我太兴奋了！”身为一名80后公交保修的技术尖兵，虽参加过多次重大活动保障，但这一次，邱德运感觉肩上的责任更重了。

为了保证冬奥专用车辆稳定可靠运营，邱德运和重大赛事用车技术服务保障团队的成员们,每天都要对车辆技术状况进行彻底检查，从发动机到线束插件、从蓄电池到每一个信号灯，再到转向系统、制动系统、润滑系统进行逐项检查,确保一项不落。

虽然春节不能和家人团聚，虽然室外温度已经下降到了-10℃，虽然大家的双手冻得发红发肿，脸上被寒风吹得发皴，但直到最后一辆赛事用车检修完毕，护送着车辆安全驶出，大家才哈着气温暖一下冻得发僵的双手。虽然工作很艰辛，但整个保障团队都鼓足了劲，为冬奥会贡献自己的力量。

北京青年报记者了解到，冬奥会和冬残奥会期间，北京公交集团共投入2263部车辆，为运动员、工作人员和媒体记者等提供“班车”服务。其中，北京赛区用车438部，延庆赛区用车212部，其余为工作保障车辆。