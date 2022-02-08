展现中华文化的底蕴与格局

北京冬奥会开幕式举世瞩目。从黄河之水天上来到迎客松绽放鸟巢，从敞开“中国门”“中国窗”到主火炬“微火”成为奥运史上的经典瞬间，中国与世界同行、传统与现代激荡、科技与文化融合，开幕式匠心独运的创意、直抵人心的情怀、胸怀天下的格局，跨越国界、传遍世界，拨动了无数人的心弦。

第二十四届冬奥会，开幕当天恰逢中国农历二十四节气的“立春”，时间的巧合象征着中国与奥林匹克的冰雪奇缘。开幕式倒计时表演在中国传统历法的时光轮转中开篇，从第一秒钟起就有中国文化的意蕴；冰立方渐渐碎裂、幻化为一个晶莹剔透的冰雪五环，用“破冰”寓意打破隔阂、互相走近；来自河北阜平山区的孩子们身着虎头图案服饰、脚穿虎头鞋，与虎年春节相呼应……“中国风”贯穿始终，“中国味”融入细节，“中国情”感动人心，既让中国传统文化实现了现代表达，更用中国元素刷新了奥林匹克的审美，向全世界展现着中国文化的独特魅力。

越是民族的，就越是世界的。事实上，北京冬奥会筹办从一开始就打上了鲜明的中国印记，体现着独特的中国气派。既有中国文化的恢宏之象，国家跳台滑雪中心外形酷似象征吉祥的摆件“如意”，国家速滑馆的曲面玻璃幕墙环绕成为“冰丝带”；也有中国文字的巧妙之思，北京冬奥会会徽“冬梦”以汉字“冬”为灵感来源，火种灯创意源于西汉长信宫灯；还有中国艺术的灵动之美，体育图标创作灵感来自于篆刻艺术汉印，将抽象的体育项目演绎为精彩的运动瞬间……透过冬奥盛会这扇窗口，人们既能思接千载，感受中国深厚的文化底蕴，又能视通万里，看见中国的大国风范，见证新时代中国的发展进步和精神风貌。

体育强则中国强，国运兴则体育兴。体育，是国家强盛的一个标识，是民族凝聚力的一个象征。14年前，北京奥运会吸引全球无数观众领略体育的精彩；今天，北京作为“双奥之城”再次吸引着全世界的目光。开幕式上，中国各行各业、先进模范人物、56个民族的代表，用手手相传的方式将国旗传递入场，具有震撼人心的力量。当五星红旗与冰雪五环交相辉映，人们完全有理由相信，北京冬奥盛会是中国日新月异发展的一个时代印记，是我国重要历史节点的重大标志性活动，将极大振奋民族精神，增强我们实现中华民族伟大复兴的信心。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。开幕式上，从倒计时短片到参赛各代表团引导牌，从和平鸽表演到主题歌演唱的背景，“一朵雪花”贯穿始终。当所有代表团雪花造型引导牌共同构成一朵大雪花，“世界大同，天下一家”的主题跃然眼前，“一起向未来”的共同情感油然而生。奥运火炬，点亮古都夜空；五洲宾朋，齐聚长城内外。从各美其美到美美与共，北京冬奥盛会把“你”“我”汇聚成了“我们”，架起了不同国家和地区运动员和人民联系、沟通的桥梁，为世界多样文明交流互鉴提供了舞台，为推动构建人类命运共同体注入了强大动力。

开幕式上，一位解放军战士在升国旗行注目礼时情不自禁流泪，这样的瞬间令人动容。“所有的骄傲与热爱化作一行热泪”，北京冬奥盛会带来了炽热的情感互动，也催生了持久的精神力量。从这里出发，每个平凡的人都将更加充满信心，东方大国也将更加笃定地走向伟大复兴。

《 人民日报 》（ 2022年02月08日 04 版）