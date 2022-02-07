新春纳福，少不了大家都喜爱的年画。近期，“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展示活动在全国火热展开，北京、辽宁沈阳、上海、重庆、四川成都、广东深圳等地同步举行“赏年画过大年”系列文化活动。本次活动由中共中央宣传部文艺局、中央文明办二局、文化和旅游部公共服务司、中国美术家协会、中国民间文艺家协会主办。在春意盎然的新年画中，在丰富多彩的活动里，人们感悟年味，感受时代新风。

勾勒新生活

走进北京劝业场八角中厅，顶部特别设置的“百虎”吊挂装置格外显眼。这些吊挂装置以灯笼为载体，绘制了形态各异的老虎形象，虎年意味浓厚。这里是“赏年画过大年”北京市主场系列活动之“新年画·好年华”主展区。现场以“春满家园”“时代欢歌”“盛世丰年”等板块呈现了面向全国范围组织征集、遴选出的270余幅重点年画作品，涵盖小康生活、农业丰收、节庆吉祥等内容。

新年画《锦绣江山》打破时空限制，让汉族、蒙古族、苗族、哈尼族、哈萨克族等民族的绣娘会集在一起，在牡丹花丛中支起绣架，拿着绣绷或绣布，绣出心中的挚爱。作者廖开明表示，这幅画作艺术再现了一些地区发展刺绣产业脱贫致富奔小康，推动乡村振兴的故事，也表达了祖国大家庭各民族和睦团结、亲如手足的寓意。

从事IT工作的陈熹新，业余喜欢画画。这次，他的《新农民，新农业》在上海联展活动中展出。画面上，上海市郊的农家院子里，农民们正忙着种植当季的各色花卉。“随着时代的发展，农村农业结构也发生了深刻变化，农民们不再只是种粮食，还发展起花卉种植产业。”陈熹新说，这些都是他亲眼所见的变化。

在重庆展览现场，有不少观众在作品《丰收时节》前拍照打卡。画面通过大面积的红色烘托喜庆的氛围，蓝色、黄色、紫红色点缀其间，表现了一家三口收玉米的忙碌景象，反映了人们幸福美好的生活，营造出一片生机勃勃的景象。“小时候，经常看到妈妈背着弟弟、和爸爸一起参加各种劳动，其中收玉米的场面最是火热。”作者郑开琴说。

《美好生活乐淘淘》是浙江嘉兴秀洲分会场展出的作品之一。画面以大片鲜亮的绿色铺就底色，绘出鱼翔浅底、鸡鸣桑树颠、狗吠深巷等图景。“这幅画描绘的是王江泾梅家荡的乡村风景，养青鱼、养鸡鸭是农民致富的方式之一。”作者朱建芬说，自己就是嘉兴王江泾人，自小在农村长大，对农村场景熟稔于心。

在“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展示活动中，广大人民群众拿起画笔描绘自己的新生活，专业美术工作者深入基层感受身边的新变化，通过木版年画、新年画、农民画以及具有年画元素的插画等多种表现形式，生动描绘新时代人民小康生活新图景，充分彰显昂扬奋进的时代主旋律。

画出同心圆

展览之外的活动同样精彩。结合当地特色，各地还举办了形式多样的民俗活动，用文化艺术连接千家万户，凝聚精神力量。

重庆南岸区弹子石广场上，梁平木版年画国家级非遗代表性传承人徐家辉展示着传统木版年画的制作过程。在他手中，一张张印着老虎、红包、福字的年画跃然纸上，随即赠送给现场的观众。“本想自己买一张年画，没想到展览现场就有赠送，这一趟来得太值了。”66岁的陈大爷拿着徐家辉制作的年画，开心得合不拢嘴。另一侧，铜梁龙舞、大足鲤鱼灯等年味十足的非遗民俗节目正在上演。金黄的舞龙上下翻飞、精美的鲤鱼灯在空中欢跃舞动，流光溢彩，美不胜收，引得观众纷纷举起手机录像拍照，为精彩的表演热情鼓掌、高声喝彩。

在上海群众活动艺术馆，“团团圆圆照相馆”体验区带来满满的江南风。九曲桥湖心亭、西式客厅、雕梁画栋的回廊……一处处取材自月份牌的精美场景，透出浓浓的老上海风情。颇有仪式感的布景吸引了众多观众在此拍照流连。二三老友、阖家团圆，观众们融入场景，仿佛也成了年画里的主角。现场还有春联书写、海派剪纸、吉祥绳结等多种传统节庆习俗与非遗手工体验活动，唤起了大家对传统节日的记忆。

融入冬奥元素是今年多地活动的特点之一。在北京主展区，“艺绘冬奥”板块聚焦冬奥主题，百余幅新年画来自首都广大专业美术工作者和市民群众。此外，冬奥村、冬奥城市文化广场等指定区域也融入了年画元素、年画作品，打造冬奥里的年画展。而在冰天雪地的沈阳，年画走进冰雪运动场馆，与冰雪运动有机结合。在沈阳东北亚滑雪场和中央公园浑南·冬梦冰雪乐园，总有滑雪少年在展板前驻足，欣赏那些颇具辽沈地域特点和民族风情的年画。

为了让喜庆氛围延展延续，云上展览和线上活动也相继展开。国家公共文化云平台推出“云上美术馆”，人们足不出户就可以欣赏优秀的年画作品，参加线上互动，与创作者、专家学者一起赏析优秀传统文化之美、聆听小康生活新歌、探寻中华文脉之路。北京还打造了新春“寻福”地图，在大栅栏地区老字号商铺门前，放有年画视觉设计装置和年画娃娃雕塑，通过“新年画·寻福记”线上H5打卡，观众可以在完成规定任务后获得年画娃娃神秘奖品，增强互动性、参与性。