北京新增2例本土新冠肺炎确诊病例

新华社北京2月6日电（记者邰思聪）北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰6日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，2月5日0时至2月6日16时，北京市德尔塔变异株关联疫情新增2例本土新冠肺炎确诊病例，均来自管控人员。

感染者具体信息如下：

感染者1：现住朝阳区安贞街道安贞里三区。1月24日所在小区管控，2月5日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

感染者2：现住西城区广安门外街道鸭子桥路1号院。1月24日作为确诊病例的密切接触者转至集中隔离点，2月6日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。已对确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

刘晓峰表示，当前疫情防控形势趋于稳定，但是疫情还没有结束，仍不能掉以轻心，不能松懈。春节后返京人员增多，在此提醒广大市民朋友增强防控意识，做好个人防护。返京人员按规定落实核酸检测、健康监测等防控措施。正在接受隔离、管控的人员请严格执行隔离管控措施，隔离期间出现任何身体不适要及时报告工作人员，切实履行防控责任。