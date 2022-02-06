北京发布春节假期节后健康防护提示

新华社北京2月6日电（记者邰思聪）记者6日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，2月5日0时至2月6日16时，北京市德尔塔变异株关联疫情新增2例本土新冠肺炎确诊病例，均来自管控人员。北京市卫生健康委员会副主任王建辉表示，今天是春节假期的最后一天，节后市民朋友将投入到紧张的工作学习中，在此重点提醒大家要做好健康防护。

一是做好健康监测。要密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力、嗅觉减退、味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎相关表现，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医，不自行购药、服药，以免延误诊疗，同时，要主动向单位报告健康状况，并按照单位的各项防疫要求返岗工作。

二是把防护措施融入日常生活。要提高防护意识，养成戴口罩、勤洗手、常通风等好习惯。接收邮件包裹时要正确佩戴口罩和一次性手套，减少直接接触，对邮件包裹也可用消毒剂、热力消毒等方式进行消毒，处理完邮件包裹后及时进行手消毒或清洗双手，避免用不清洁的手触碰口、眼、鼻。

三是保证充足睡眠。合理安排作息时间，早睡早起，保证充足睡眠。良好的睡眠，可以提高机体免疫力，调节情绪，恢复精力状态，提高学习或者工作效率。

四是适度运动锻炼。节后选择适合自身的运动方式，适度增加锻炼，多做有氧运动，避免高强度对抗性剧烈的锻炼。运动场所尽量选择家中或室外空旷的环境，与他人保持适当距离。

五是注意饮食调节。节后逐渐调整饮食习惯，合理膳食，荤素搭配，尽量少吃油腻的食物，多吃些粗杂粮、新鲜的蔬菜和水果，以及富含蛋白质和维生素的食物，避免暴饮暴食及睡前进食。

六是保持良好的心理状态。上班上学前需要做好情绪调整，防止“节后综合征”，要早收心，让心情恢复平静。可以选择听些舒缓的音乐，或阅读书籍，晒晒太阳，保持身心愉悦。

王建辉表示，目前，全球疫情仍处于高位，国内多地也出现散发病例，尽管北京疫情防控形势趋于稳定，但仍需慎终如始，保持警惕。坚持各项防控措施，做好个人防护和生活工作环境清洁消毒，进入公共场所、密闭空间、人员密集、风险不确定的场所请规范佩戴口罩，保持安全的社交距离，做到勤洗手。全市医疗机构、旅游景点、交通场站、餐饮单位、商场超市、宾馆酒店、影剧院、健身娱乐等公共场所，要严格落实佩戴口罩、测体温、查验健康码和行程卡等疫情防控措施。