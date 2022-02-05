深圳在集中隔离的密接者中发现2例病例

中新网2月5日电 据“深圳发布”微信公众号消息，2月4日，深圳市新增2例病例，均在集中隔离观察的密接者例行检测中发现，“0131”疫情深圳市累计报告13例病例。2月6日至9日，深圳市将迎来春运第一个返程高峰，全市客运站场设置27个核酸检测点，为中高风险地区来深旅客以及有需要的旅客提供落地核酸检测服务。

新增病例主要活动轨迹涉及宝安区石岩街道

2例新增病例基本情况如下：

病例12：男，44岁，宝安区石岩街道某公司员工，居住在宝安区石岩街道罗租上新村三巷，为正在集中隔离观察的密接者，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

病例13：男，11岁，居住在宝安区石岩街道云熙谷，为正在集中隔离观察的密接者，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

经初步流调，2例病例集中隔离前的主要活动轨迹涉及宝安区石岩街道的惠天百货(罗租店)、2元起超市(罗租大道店)、快捷客(罗租上新村6巷)、罗租下新村14巷。

深圳市疾控中心已完成病例6、9的新冠病毒全基因组测序，结果显示，病例1-9均为奥密克戎变异株(BA.1进化分支)，其他病例的基因测序工作正在抓紧进行中。

目前，深圳“0131”疫情溯源工作正在进行中。

宝安区石岩街道新增2个中风险地区

根据国家和省关于应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作要求，经深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部同意，自2月4日起，宝安区石岩街道罗租社区下新村十四巷4号、十五巷4号调整为中风险地区。

宝安区在石岩街道新增划定4个封控区和3个管控区，目前全区共有5个封控区、4个管控区。新划定封控区是罗租社区下新村十四巷4号、十五巷4号；龙腾社区下排村四区四巷2号；浪心社区龙马小区20、21、22、23号；浪心社区车头村二巷7、8、9号，三巷7、8、9号，四巷9号。新划定管控区是浪心社区龙马小区16、17号；浪心社区车头村除二巷7、8、9号、三巷7、8、9号、四巷9号外的一至四巷10栋楼；龙腾社区下排村四区二巷至七巷。

宝安区对封控区、管控区困难群体进行电话视频访问，了解有关困难和需求，开展关爱帮助。封控区、管控区、防范区内居民如遇到生活、就医等困难，可拨打24小时安心热线0755—27605309，0755—27760780。

光明区全力保障玉塘街道封控区、管控区、防范区内居民生活、就医等需求，开设24小时安心热线0755—23193487、0755—23193592，随时解决居民诉求。

目前，光明区文化艺术中心所有区域暂时关停，文艺展演活动延期举行。玉塘街道片区的文体、旅游、娱乐场所场馆均已关停，并做好清洁消毒工作。其他片区文体旅游场所在落实疫情防控工作要求下对公众开放，各级各类文体场馆、旅游景区按最大承载量的50%进行限额管控。

全市客运站场设置27个核酸检测点

据市交通运输局预测，2月4日到2月25日期间为深圳市春运返程高峰，预计抵达旅客 537.23万人次。第一个高峰将出现在2月6日至9日，第二个高峰将出现在元宵节后2月15日至17日，高峰期每日返深旅客约30万人次。

全市共35个客运站场正常营运，其中机场1个、火车站13个、汽车站20个、客运码头1个。我市在客运站场设置27个核酸检测点(机场10个、火车站16个、客运码头1个)，持续对国内中高风险地区及有阳性病例报告地区的来深旅客，以及有需要的旅客开展落地核酸检测工作；暂停往来中高风险地区和有阳性病例报告地区的道路客运服务。各站场共设置47个隔离医学观察场所，发热症状等异常人员及时进行隔离转送处置。

对于来(返)深旅客在客运站场和服务区严格落实3个100%(体温检测、亮码、戴口罩)疫情防控措施。

为应对节后返深客流，深圳市将采取加密发班班次、延长市内公共交通(含公交、地铁、出租车)运营服务时间等措施，保障市民出行服务。