北京海淀区两大冬奥场馆引入科技防疫设备

北京冬奥会期间，海淀区共有两个冬奥场馆：承担冰球比赛任务的五棵松体育中心场馆、承担花样滑冰和短道速滑两项比赛任务的首都体育馆。两大场馆均把疫情防控作为重中之重，实现精准防疫、高效防疫。

据首都体育馆场馆群运行团队医疗和防疫副主任赵成芳介绍，场馆规范明确了具体场景、点位的防疫措施，将疫情防控嵌入赛事活动各个单元。在首体南北两院区部署了数字监测哨点16个、智能测温仪20台、生物气溶胶新冠病毒监测点位6个、空气消毒机点位53个，为闭环外工作人员配发多体征感知设备800余台，为精准防疫、高效防疫提供强大助力。

据五棵松体育中心场馆运行团队媒体副主任王湘宏介绍，五棵松场馆按照“分区不重叠、流线不交叉、界面严管控、人员不跨区”的原则，科学划分场馆疫情防控分区，严格落实分区设置。五棵松场馆还制定了场馆公共卫生事件分级处置预案、疫情防控应急预案，包括发热病人处置、密切接触者处置等内容，应对赛时突发情况。

同时，五棵松体育中心场馆及万寿路街道全部27个社区同时增设临时核酸检测点，最大程度做到“应检尽检”，加强相关人员常态化筛查和健康监测，全力以赴查隐患、堵漏洞、找短板，确保北京冬奥会顺利举办。

本组文/本报记者 王斌