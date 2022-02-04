北京新增1例本土确诊病例

中新网2月4日电 据北京市卫健委微信公众号消息，2月3日0时至24时，北京市新增1例本土确诊病例(昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例和19例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院3例。

本土确诊病例

确诊病例：北京地坛医院应急隔离区医生，1月23日起进入应急隔离区工作，1月23日至2月2日每天一次例行核酸检测结果均为阴性。2月3日核酸检测结果为阳性，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。目前已在医院隔离治疗。

境外输入确诊病例

确诊病例：加纳籍，2月1日从土耳其到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，2月3日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。