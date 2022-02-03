首都疫情防控总体可控趋稳向好

本报讯（记者 解丽 王斌 李泽伟）昨天下午，北京市第281场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，2月1日16时至2月2日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例3例，均来自管控人员。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者115例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，德尔塔变异株关联疫情累计报告感染者109例。奥密克戎变异株关联疫情已连续10日无新增感染者报告，基本得到控制。北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建表示，“当前首都疫情防控形势总体可控，趋稳向好，北京是安全的。”

“北京严格执行进返京政策，各类公共场所不扎堆不聚集。”徐和建特别提醒，依法防疫，人人有责，对谎称人员、环境、货物、快递等核酸检测阳性者，对无视法律、干扰防疫大局、蛊惑造谣者，要依法从快处理。

昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍了北京新增本土新冠肺炎病毒感染者情况及健康提示。2月1日16时至2月2日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例3例，均来自管控人员。目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。

刘晓峰介绍了德尔塔变异株关联疫情具体情况。感染者107现住丰台区西南郊冷库宿舍，工作地点为西南郊冷库。1月20日作为风险管控人员进行居家隔离，曾4次核酸检测为阴性，1月31日核酸检测结果为阳性，2月1日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

感染者108现住丰台区玉泉营街道万柳西园小区，工作地点为西南郊冷库。作为风险人员进行核酸检测，其间两次核酸检测结果均为阴性。1月29日转至集中隔离点，2月1日核酸检测结果为阳性，2月2日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者109现住大兴区西红门镇红星集体农庄，工作地点同现住址。1月25日至31日进行核酸检测，其间三次核酸检测结果均为阴性。2月1日核酸检测结果为阳性，2月2日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

刘晓峰透露，1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者115例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型，已连续10日无新增感染者报告，自全面管控之日起已达14天，疫情已基本得到控制。德尔塔变异株关联疫情累计报告感染者109例，确诊病例96例、无症状感染者13例。

“当前疫情防控形势趋稳向好，但仍不能掉以轻心，不能有丝毫放松。春节假期，人员流动频繁，要继续绷紧疫情防控弦。”刘晓峰提醒市民，要坚持做好个人防护，减少不必要的聚餐聚会。外出游玩避开人群密集的热门景点，实行预约、错峰出行，尽量选择郊外旅游方式。公共场所要遵守验码、测温、登记、规范佩戴口罩，保持安全社交距离等防疫规定。正在接受隔离、管控的人员请严格执行隔离管控措施，隔离期间出现任何身体不适要及时报告工作人员，切实履行防控责任。