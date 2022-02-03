北京：重点检查确诊病例所在社区周边“小诊所”

昨天的发布会上，北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂表示，自1月15日以来，本市重点对海淀区、朝阳区、丰台区、房山区、大兴区、经开区确诊病例所在社区周边“小诊所”开展督导检查，围绕首诊负责制落实情况、接诊发热等新冠肺炎可疑症状患者闭环管理情况，以及工作人员定期核酸检测等情况进行核查，累计发现存在问题单位316户次。

据介绍，在督导检查中，对集中存在的就诊人员信息登记内容不全、未按要求暂停医师多点执业、消毒操作及记录填写不规范、工作人员核酸检测超期、工作人员每日健康状况监测工作落实不严等问题进行了现场查纠整改，做到问题不过夜、细节不放过、改进不停步，确保了“小诊所”哨点作用得到有效发挥。

此外，本市重点对发热门诊“1+3”、住院患者及陪护入院前核酸检测，住院病区封闭管理，消毒措施执行，外环境监测，工作人员定期核酸检测，月度感控专题会等方面开展检查。截至目前，抽查各区各类医疗机构259家，对于发现的问题均已督促立行立改，并反馈属地进一步跟进复查。同时，联合院感专家对定点医院、备用定点医院、有确诊病例轨迹、前期督导存在问题较多的二、三级医院开展督导检查，及时发现院感防控苗头性问题，最大限度防范院内感染风险隐患。

李昂表示，按照北京市社会面常态化疫情防控重点区域、重点场所、重点环节日常监督检查工作要求，对机场及周边、农村地区、热门景区等重点区域，医疗机构、疫苗接种点、核酸采样点、新冠病毒检测实验室、集中隔离场所等重点场所，开展常态化防控监督执法检查。

据统计，1月15日至2月1日，市级督导组开展各类督导检查1145户次，其中三级医院76户次、二级医院68户次、一级医院138户次、未定级医疗机构477户次、公共场所261户次、隔离点62户次、采样点、接种点21户次、核酸检测机构27户次、重点景区3户次、国际快递网点12户次。同时，坚持市区联动协作，督促属地强化社会面疫情防控工作，全力推动防控漏洞再排查、防控措施再巩固，确保疫情防控四方责任和各项措施落到实处。