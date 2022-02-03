北京丰台区24个新冠疫苗接种点春节不打烊

在昨日的发布会上，丰台区人民政府副区长薄澜指出，目前，丰台区疫情防控形势总体平稳，相关防控工作平稳有序进行。

据薄澜介绍，春节期间，丰台区24个新冠疫苗接种点坚持服务不打烊，持续为市民筑牢防疫屏障。在此特别提醒，接种疫苗依然是目前最有效的预防手段。“请尚未接种的儿童和老年人尽快完成全程接种，全程接种满6个月的18岁及以上人员及时接种加强针，确保您和家人的健康安全。”薄澜说。

同时，丰台区开展“携手抗疫、相约冬奥，我们一起过大年”送温暖活动，围绕送平安、送关爱等10个方面推出50余项具体举措，为封控管控区近2万户居民送上蔬菜肉蛋年货礼包，为集中隔离及相关服务保障人员定制1万余份丰盛的除夕年夜饭。组织群众文艺小分队为封控管控区居民和一线工作者送上精心准备的歌曲节目，共同传递抗“疫”必胜的信心和力量。春节期间，组建包括社区干部、物业人员、志愿者在内的“防疫服务队”，对封控管控区逐楼逐户开展“敲门送福”活动，悉心询问居民生活需求和健康状况，特别叮嘱落实防疫要求，进一步凝聚同心抗疫的强大合力。

此外，薄澜强调，防疫没有假期，从严从细落实常态化疫情防控措施，需要全社会的共同参与。“我特别提示：请各相关单位和公共场所压紧压实防控责任，严格执行预约限流、测温验码、通风消毒、‘一米线’等措施。外出用餐控制在10人以下、2小时以内，如出现发热、干咳、乏力等症状请及早就医，不自行购药服药，以免延误诊疗。”