北京大兴区9个封控区 足不出户服务上门

在昨日的发布会上，大兴区人民政府副区长周冲指出， 面对当前严峻复杂的疫情形势，大兴区坚持“快、严、准”疫情防控策略，以最快速度阻断疫情传播链条。

据周冲介绍，大兴区全面启动区镇（街道）两级24小时疫情防控带班应急值守机制，第一时间对重点人群落位管控。加大重点人员筛查频次和力度，坚持“条块结合、重心下移”工作原则，开展“地毯式”摸排，做到“应检尽检”。为满足春节期间群众核酸检测需求，大兴区设置43个“不打烊”核酸检测点，全力保障群众“愿检尽检”。

“大兴区现有封控区9个，管控区6个，防范区12个。”周冲指出，封控区以“人防+技防”的形式，按照“区域封闭、足不出户、服务上门”要求，提供“点对点”管理与服务；管控区按照“人不出区、严禁聚集”要求，实行网格化管理，及时宣传解读相关疫情防控政策要求；防范区同步落实核酸检测、健康监测等各项疫情防控措施。

同时，正值新春佳节，大兴区全面启动节日暖心服务，“一点一策”为隔离人员提供贴心暖心服务。精心准备不同民族的“个性化”年夜饭；鼓励引导被隔离人员手机拜年，营造“隔离不隔情”的浓浓“年味儿”。全力当好封控区、管控区的群众“管家”，为居家人员提供“一对一”式管家服务，开通“线上”生活物资采购渠道和购药问诊平台，确保生活必需品及急需药物保供不断档。成立关心关爱志愿服务队，提供群众心理疏导、情绪纾解等专业服务。此外，还推出“新春文化大礼包”，通过线上团拜云互动等方式，让群众感受浓浓“年味儿”。

下一步，大兴区将继续深入开展流调溯源，同时提前开展进“兴”返“兴”人员摸排。对风险人群、重点人群的核酸检测和健康监测力度将强化。周冲特别提示，市民应密切关注北京“健康宝”的弹窗提示，根据提示内容落实相关防疫要求，主动向社区报到，积极配合做好各项防疫工作。

本组文/本报记者 解丽 王斌 李泽伟