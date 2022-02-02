北京新增3例本土新冠肺炎确诊病例 均来自管控人员

新华社北京2月2日电（记者林苗苗）记者从2日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，2月1日16时至2月2日16时，北京市新增本土新冠肺炎确诊病例3例，均来自管控人员。

北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，当前疫情防控形势趋稳向好，但仍不能掉以轻心，不能有丝毫放松。春节假期，人员流动频繁，要继续绷紧疫情防控弦。要坚持做好个人防护，减少不必要的聚餐聚会。外出游玩避开人群密集的热门景点，实行预约、错峰出行，尽量选择郊外旅游方式。

北京市丰台区副区长薄澜介绍，丰台区开展“携手抗疫、相约冬奥，我们一起过大年”送温暖活动，围绕送平安、送关爱等10个方面推出50余项具体举措，为封控管控区近2万户居民送上蔬菜肉蛋年货礼包，为集中隔离及相关服务保障人员定制1万余份丰盛的除夕年夜饭。组织群众文艺小分队为封控管控区居民和一线工作者送上精心准备的歌曲节目，共同传递抗疫必胜的信心和力量。

北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂介绍，1月15日以来，北京市卫生健康监督系统重点对海淀区、朝阳区、丰台区、房山区、大兴区、经开区确诊病例所在社区周边“小诊所”开展督导检查，围绕首诊负责制落实情况、接诊发热等新冠肺炎可疑症状患者闭环管理情况，以及工作人员定期核酸检测等情况进行核查，累计发现存在问题单位316户次，并现场进行查纠整改。

据悉，1月15日以来，北京市累计报告本土新冠病毒感染者115例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型，已连续10日无新增感染者报告。德尔塔变异株关联疫情累计报告感染者109例，确诊病例96例、无症状感染者13例。