北京新增2例本土确诊病例

据北京市卫健委微信公众号消息，2月1日0时至24时，北京市新增2例本土确诊病例(确诊病例1昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例和4例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院2例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住丰台区玉泉营街道纪家庙君鼎物业宿舍，工作地点为西南郊冷库。1月31日核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月1日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住丰台区西南郊冷库宿舍，工作地点为西南郊冷库三新公司。1月31日核酸检测结果为阳性，2月1日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

境外输入确诊病例

确诊病例：英国籍，1月24日从新加坡到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，1月26日诊断为无症状感染者，1月31日出现头痛、恶心等症状，2月1日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。