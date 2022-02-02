别样年画将防疫知识送入百姓家

新华社沈阳2月1日电（武江民）春节前夕，在辽宁省铁岭县李千户镇大会试屯村，村民任少东家的院子里迎来一群“红马甲”，打头的是村党支部书记赵娇，她一进门就喊：“大爷新年好，我和志愿者们来给您送防疫年画。”

站在屋子里，志愿者们手拿透明胶，把一张年画在白墙上固定，任少东一家人则站在一旁，帮忙观察年画是否水平和周正。顺着任少东的视角望去，这张年画有些特殊。

年画上方是老虎和鲤鱼的卡通图像，下方则是防疫宣传语：返铁必把核酸验，归来报备要提前，发热咳嗽马上报，防控要求记心间，平平安安过大年……年画最底下还印有村干部和医生的联系方式，村民有需要可以随时联系。

春节期间，农村地区是疫情防控的重要地区之一。辽宁省铁岭市下辖多个农业县，农村防疫宣传任务重。从2021年起，铁岭市每近春节都会印制大量的防疫宣传年画，送到各家各户，以喜闻乐见的方式宣传疫情防控知识，提高村民的防控意识。

“福虎送吉祥，防疫不能忘。”赵娇说，这张防疫年画是铁岭市送给各家各户的一份新春礼物。一张防疫年画，既让防疫知识传播到户到人，也传递吉祥和喜气。

年画贴在墙上，任少东的屋子里也多了一份欢乐和喜庆。“这年画真有趣，我们肯定按照防疫要求去做，过一个平安幸福的春节。”任少东的孙女任雪说。