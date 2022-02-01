广东云浮罗定报告1例新冠肺炎确诊病例、3例无症状感染者

新华社广州2月1日电（记者杨淑馨）广东省云浮市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室2月1日公布，云浮罗定报告1例新冠肺炎确诊病例、3例无症状感染者。

2022年1月31日，深圳新增1例新冠肺炎确诊病例。1月31日晚，云浮罗定市疾控中心在对深圳1月31日报告的确诊病例密接排查中，初筛发现4例（一家四口）新冠病毒核酸检测阳性病例。2月1日，经省、市疾控中心复采复检，结果均为阳性。经专家组研判，1人为新冠肺炎确诊患者（轻型），3人为无症状感染者。

云浮罗定报告的确诊病例为深圳1月31日报告的确诊病例所在公司同楼栋工作人员，工作生活与深圳病例有交集，判定为密切接触者，经专家组诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），目前已转运至定点医院隔离治疗；3例无症状感染者也均已转运至定点医院隔离观察。

目前，云浮市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部已启动应急响应，组织开展流调溯源、隔离管控、区域性核酸筛查和环境消杀等工作，并对相应区域实行管控措施。