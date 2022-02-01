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广东河源报告1例新冠肺炎确诊病例

2022年02月01日23:21 来源：新华网

　　新华社广州2月1日电（记者周颖）广东省河源市卫生健康局2月1日公布，河源报告1例新冠肺炎确诊病例，为1月31日深圳报告确诊病例的密切接触者。该病例目前已转运至定点医院隔离治疗，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

　　确诊病例为男性，29岁，深圳住址为宝安区石岩街道罗租工业大道，河源住址为紫金县九和镇九和村光巷小组，1月30日20时40分从深圳住处自驾车返回紫金县九和镇，31日晚在紫金县疾控中心核酸初筛阳性，2月1日经河源市疾控中心复采复检阳性。

　　该病例在紫金县主要活动轨迹为九和镇的三个村，分别为九和村、热水村、官坑村。河源市、紫金县相关部门正全面溯源该病例14天内的活动轨迹、人员接触情况，追踪到的密接者、次密接者均已按要求管控。涉及市外的密接者、次密接者已第一时间发出协查函。该病例的工作地、居住地已实施管控，其活动过的重点场所已完成环境核酸采样和终末消毒。

(责编：胡永秋、杨光宇)


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