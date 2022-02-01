春节假期 这份儿童健康指南要收好

春节假期，父母休息，孩子放假，家人齐聚，其乐融融。但是此时，一些儿童常见的疾病也接踵而至，一不小心还可能会发生意外伤害。

“春节期间，消化系统疾病、呼吸道疾病、意外伤害在儿童中最为常见。”郑州大学第三附属医院儿内科主任、新生儿科主任徐发林介绍，节日里，父母作息不规律、走亲访友等，打乱了孩子的生活节奏，加之饮食过多过杂，没有节制，容易造成儿童积食等消化系统疾病。此时也是儿童呼吸道疾病的高发期。节日里孩子更兴奋好动，容易出汗，出汗后，若不及时擦汗、减衣服，非常容易受凉感冒。另外，亲朋相聚，人员流动频繁，儿童免疫力差，很容易呼吸道感染，若处理不及时就会发展成气管炎、肺炎等。同时，气道异物是儿童春节期间常见的意外伤害，可导致气道梗阻、窒息，甚至死亡。异物以开心果、核桃、花生、瓜子等干果居多。

徐发林医生建议，家长应以身作则，避免放纵孩子，生活方式可小调，不能大乱，规律作息，适度使用电子产品。饮食上注重卫生安全、营养均衡，多吃新鲜蔬菜水果，少吃甜食和含糖饮料，避免暴饮暴食。注意室内开窗通风，根据温度变化及时为孩子增减衣物，避免受凉。远离新冠肺炎疫情中、高风险地区，确需外出要做好防护，避免去人流密集、空气流通差的公共场所。避免意外伤害，儿童进食时切忌与其说话、逗笑等；不要给3岁以下的儿童吃花生、瓜子等坚果类食物；一旦出现异物误吸，应及时采取海姆立克急救法，并尽快送往医院救治。

“春节期间也要让孩子保持适当运动。儿童生长发育快，合理的锻炼有利于平衡骨骼生长及加速矿物质在骨内沉积。”徐发林医生说，父母带孩子运动时，应根据儿童年龄和动作能力选择适当的运动项目，注意补充水分及电解质，预防运动伤害。